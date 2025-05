Qu’est-ce que la labyrinthite dont souffre le président brésilien Lula ?

L'ESSENTIEL Le président brésilien Lula souffre d’une labyrinthite.

Cette inflammation de l’oreille interne, souvent d’origine virale, entraîne des vertiges et des étourdissements, voire des nausées.

Le traitement varie selon la cause et vise également à soulager les symptômes.

Des rendez-vous déplacés et du repos forcé. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a bousculé son agenda à cause d’une labyrinthe, une inflammation de l’oreille interne. Il souffrait de vertiges depuis quelques temps, et les examens médicaux ont permis d’en comprendre la cause.

La labyrinthite, une inflammation de l’oreille interne

Cette pathologie touche le labyrinthite, situé dans l’oreille interne. "D’après une étude japonaise, les adultes entre 30 et 60 ans seraient les plus touchés par cette pathologie qui se déclencherait souvent à la suite d’une infection bénigne tel qu'un rhume ou une otite moyenne", précise Ruben Krief, audioprothésiste sur le site de Vivason. Dans ce cas, il s’agit d’une labyrinthite d’origine virale, mais la maladie peut prendre d’autres formes.

En cas d’infection bactérienne, elle peut être infectieuse, voire purulente lorsque les bactéries provoquent une accumulation de liquide dans l’oreille. Enfin, certaines personnes peuvent développer une forme chronique, qui peut entraîner la formation d’un kyste appelé cholestéatome.

Quels sont les symptômes de la labyrinthite ?

Selon le type de labyrinthite, la pathologie peut se manifester de différentes façons. "Chez l’adulte, une labyrinthite s’accompagne souvent de symptômes tels que vertiges et nausées, indique Amplifon. Des douleurs à l’oreille ou une baisse de la capacité auditive peuvent aussi révéler cette maladie. De plus, il est possible que des bruits d’oreille désagréables (acouphènes) se manifestent sous forme de bourdonnements, tintements, sifflements ou craquements. Enfin, des mouvements incontrôlés des yeux peuvent aussi mener à un diagnostic de labyrinthite."

Comment soigner une labyrinthite ?

Généralement, la phase aiguë est brève et ne dure que quelques jours. Mais les vertiges peuvent persister. Des traitements antivertigineux et la rééduction peuvent aider à les réduire. "Si la labyrinthite est d’origine virale (labyrinthite suppurée), le traitement passera généralement par la prise d’antibiotiques (ceux adaptés en cas de méningite)", ajoute Ruben Krief.

L'autre recommandation faite aux patients est un repos strict, allant parfois jusqu'à l'alitement pendant la phase aigüe. Selon la presse brésilienne, le président Lula devrait malgré tout maintenir deux voyages dans le Nord-est du pays prévu cette fin de semaine.