Vertige : les causes les plus courantes, selon une ORL

L'ESSENTIEL Les vertiges sont définis comme l’illusion d’un mouvement ou une sensation de déplacement.

Ils sont généralement dus à un trouble de l’équilibre.

Ils peuvent être le symptôme de différents problèmes de santé ou pathologies.

"Le vertige est une illusion de mouvement de ce qui entoure (murs, plafond, objets...) ou une sensation de déplacement de soi-même dans l'espace”, peut-on lire sur le site de l’Assurance maladie. Le vertige est souvent le symptôme d’une maladie ou d’un problème de santé. Il faut donc comprendre sa cause pour pouvoir y remédier.

"Si votre vertige ne dure que quelques secondes, vous souffrez probablement du VPPB"

Les vertiges sont dus à un trouble de l’équilibre. Dans l’organisme, l'équilibre est assuré par le système vestibulaire, une partie de l’oreille interne qui comporte des canaux semi-circulaires. Ces canaux sont remplis d’un liquide dans lequel flottent des sortes de cailloux microscopiques ou petits cristaux appelés otolithes. Ceux-ci restent toujours à l’horizontal et s’adaptent donc à la position du corps.

Les informations de mouvement issues de l'oreille interne sont transmises par le nerf vestibulaire aux centres nerveux cérébraux. Fort de ces informations, le cerveau commande au corps les actions nécessaires pour maintenir l’équilibre.

Un dépôt anormal d’otolithes dans l’un des canaux semi-circulaires peut être à l’origine de vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB). Ainsi, quand il y a un mouvement comme un changement de position, les otolithes dysfonctionnent et le cerveau interprète cela comme une rotation brusque de la tête. Les personnes qui en souffrent n’ont pas d’autres symptômes que les vertiges.

"Si votre vertige ne dure que quelques secondes et qu’il arrive lorsque vous tournez la tête ou que vous vous retournez dans le lit, vous souffrez probablement du VPPB, explique le Dr Mina Le, oto-rhino-laryngologiste et chirurgienne de la tête et du cou au Mountainside Medical Group dans le New Jersey, aux États-Unis, dans cet article. Un médecin peut confirmer ce diagnostic avec un test Dix-Hallpike." Le traitement consiste à replacer les otolithes dans l’oreille interne par la manœuvre d'Epley.

La maladie de Ménière peut aussi provoquer des vertiges

Autre cause possible de vertiges : la maladie de Ménière, qui est définie par le Manuel MSD comme un trouble de l'oreille interne qui entraîne des vertiges, des nausées, une perte de l'audition neurosensorielle fluctuante et des acouphènes. Il est causé par un déséquilibre de la pression des liquides contenus dans l’oreille interne.

Les crises de vertige durent de 20 minutes à 12 heures et, plus rarement, jusqu'à 24 heures. "Le traitement commence par un régime pauvre en sel, une diminution (de la consommation) de la caféine et des pilules diurétiques pour décompresser l'oreille interne", indique le Dr Mina Le. L’objectif est de réduire la pression des liquides de l’oreille interne. Mais, d’après le Vidal, la diminution progressive de l’audition persiste au niveau de l’oreille atteinte dans la majorité des cas.

Les autres causes possibles des vertiges

La névrite vestibulaire est une autre cause possible des vertiges. Il s’agit d’une atteinte inflammatoire du nerf vestibulaire, en général d’origine virale. La personne atteinte a des crises de vertige si fortes qu’elle doit souvent se coucher. Le Dr Mina Le indique que ces vertiges "provoquent des nausées et des vomissements, (la névrite vestibulaire) s'améliore en quelques jours et disparaît en quelques semaines."

L’Assurance maladie décrit d'autres causes possibles :

Des lésions de l'oreille interne pouvant être dues à un traumatisme crânien touchant la zone située à l’arrière de l’oreille, à une otite chronique, à la prise de certains médicaments toxiques pour l’oreille ou encore à une intoxication au plomb, au mercure ou au monoxyde de carbone.

Une atteinte du nerf auditif, ce qui est souvent associé à des acouphènes et à une surdité unilatérale.

Une maladie du tronc cérébral ou du cervelet.

Si vos vertiges ne sont dus à aucune de ces causes, ils pourraient venir d’une migraine vestibulaire. "La première étape consiste à identifier et à éliminer les facteurs courants de la migraine tels que le stress, le manque de sommeil, la surcharge et les éléments alimentaires tels que le glutamate monosodique (MSG), les conservateurs, l'alcool et la caféine”, assure le Dr Mina Le.

Dans tous les cas, si les vertiges persistent, l’idéal est de consulter votre médecin généraliste pour poser le bon diagnostic et entamer une prise en charge adaptée.