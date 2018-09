AVC, virus : attention, les vertiges ne doivent pas être pris à la légère

Le vertige est un trouble du système de l’équilibre (le "système vestibulaire") ; il donne l’illusion que l’environnement autour de soi (murs, sols, plafonds) se met à bouger. Le mouvement ressenti est le plus souvent circulaire, mais il peut aussi s’apparenter à une bascule du sol et du plafond, ou même à une sensation de chute. La durée peut varier de quelques secondes à plusieurs jours.

Pourquoi les vertiges ?

Les vertiges sont plus fréquents chez les personnes âgés de plus de 65 ans.

Il y a de nombreuses causes possibles au vertige. Les vertiges bénins, les plus fréquents, peuvent survenir à la fin d’un mouvement ou d’une position particulière. Les vertiges peuvent aussi être d’origine virale mais également le premier symptôme d’un AVC. Beaucoup de causes qu’il est bon d’aller faire examiner par son médecin traitant, qui pourra vous diagnostiquer grace à un questionnaire et déterminer si vous avez besoin d’aller chez un spécialiste pour des tests des oreilles, de l’audition ou encore un examen neurologique complet des explorations d’imagerie cérébrale (IRM et/ou scanner).

Quand faut-il s’inquiéter ?

"Un patient doit consulter un médecin dès qu'il connaît une crise de vertige" explique Maya Elzière, médecin ORL spécialisée dans les troubles de l'équilibre à l'hôpital Européen à Marseille sur le site de La Provence. En effet, les bonnes questions par des médecins spécialisés peuvent permettre de traiter ces vertiges. Pendant les épisodes de vertiges, les désagréments peuvent être traités grâce à des médicaments spécifiques, comme des "antiémétiques" contre les nausées et vomissements, mais aussi des anti-vertigineux et des sédatifs.

Le médecin rappelle que "les traitements diffèrent selon le type de vertige. Le traitement, s'il est nécessaire, passera par des manipulations avec un fauteuil qui permet d'améliorer la pathologie dans le cas de la maladie des cristaux. Il se fera aussi par de la rééducation avec un kinésithérapeute, par la prise de médicaments". Attention cependant à ne pas confondre les vertiges avec les malaises, qui eux ne s’accompagnent pas d’une sensation de mouvement autour de soi, et qu'on ne traitent pas de la même façon.