La lumière du jour peut booster votre immunité !

L'ESSENTIEL La lumière du jour peut renforcer la capacité du système immunitaire à combattre les infections, selon une nouvelle étude.

Les globules blancs, appelés neutrophiles, ont une horloge circadienne qui leur indique s'il fait jour et renforce leur capacité à combattre les infections.

Cette découverte pourrait ouvrir la voie au développement de médicaments ciblant l’horloge circadienne des neutrophiles.

Vitamine D, régulation du cycle veille/sommeil, réduction du stress… la lumière du jour a de nombreux effets bénéfiques sur l’organisme. Une nouvelle étude de l’université d’Auckland révèle qu’elle renforce également la capacité du système immunitaire à combattre les infections.

Les chercheurs néo-zélandais sont parvenus à cette conclusion en étudiant des poissons zèbres. En plus d’avoir une constitution génétique similaire à la nôtre, ce petit poisson d'eau douce a un corps transparent. Ce qui facilite l'observation des processus biologiques en temps réel. Leurs travaux ont été présentés dans la revue Science Immunology, le 23 mai 2025.

Les globules blancs ont une horloge circadienne qui indique s'il fait jour

"Dans des études antérieures, nous avions observé que les réponses immunitaires atteignaient leur maximum le matin, pendant la première phase active du poisson, explique le chercheur principal, le Pr Christopher Hall. Nous pensons que cela représente une réponse évolutive telle que pendant les heures de clarté, l’hôte est plus actif et donc plus susceptible de rencontrer des infections bactériennes". Mais pour mieux comprendre comment le système immunitaire se cale sur la lumière du jour, les chercheurs ont lancé de nouveaux travaux en se concentrant sur les neutrophiles. C'est-à-dire les globules blancs qui sont chargés de se déplacer vers le site d'une infection et d'y tuer les bactéries invasives.

En étudiant l’activité des neutrophiles des poissons zèbres, l’équipe a découvert que ces cellules disposaient d’une horloge circadienne. Cette dernière indique aux globules blancs lorsqu’il fait jour et renforce alors leur capacité à tuer les bactéries, notamment en contrôlant les variations de l'activité antibactérienne.

Lumière du jour et immunité : vers un traitement ciblant l’horloge circadienne

"Étant donné que les neutrophiles sont les premières cellules immunitaires à être recrutées sur les sites d’inflammation, notre découverte a de très vastes implications pour le bénéfice thérapeutique dans de nombreuses maladies inflammatoires", assure le Pr Christopher Hall dans un communiqué.

L'expert ajoute que cette découverte pourrait ouvrir la voie au "développement de médicaments ciblant l’horloge circadienne des neutrophiles pour renforcer leur capacité à combattre les infections".

Pour parvenir à mettre au point ce type de traitement, l’équipe se concentre maintenant sur la compréhension des mécanismes spécifiques par lesquels la lumière influence l’horloge circadienne des neutrophiles.