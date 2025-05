Avec ces lentilles vous y verrez la nuit comme en plein jour !

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont créé des lentilles de contact qui permettent de voir dans le noir grâce à des nanoparticules.

Elles convertissent la lumière infrarouge en lumière visible sans source d’alimentation.

Les humains qui les ont testées ont réussi à détecter avec précision des signaux infrarouge en code Morse, une méthode de communication visuelle à longue distance.

Voir de jour comme de nuit est désormais possible ! Des chercheurs ont mis au point des lentilles de contact dotées de nanoparticules qui convertissent la lumière infrarouge en longueurs d'onde visibles par l'œil humain. Ainsi, même les yeux fermés, les utilisateurs voient dans le noir ! Leurs travaux ont été publiés dans la revue Cell.

Voir la lumière réelle et infrarouge en même temps

"Nos recherches ouvrent la voie à des dispositifs portables non invasifs permettant de superviser la vision, explique Tian Xue, principal auteur et neuroscientifique à l'Université des sciences et technologies de Chine, dans un communiqué. Ce matériau offre d'ores et déjà de nombreuses applications potentielles. Par exemple, la lumière infrarouge vacillante pourrait servir à transmettre des informations dans des contextes de sécurité, de sauvetage, de cryptage ou de lutte contre la contrefaçon".

Autre avantage de ces lentilles : elles n’ont pas besoin d’être alimentées, à la différence d’autres dispositifs. De plus, comme elles sont transparentes, les utilisateurs peuvent aussi bien voir la lumière réelle que celle infrarouge.

Les scientifiques ont d’abord testé leurs lentilles de contact sur des souris. Résultats : leurs pupilles se contractent au contact d’une lumière infrarouge, signe qu'elles la perçoivent, et les zones cérébrales du traitement visuel s'activent.

Détecter le langage Morse en lumière infrarouge

Ensuite, les scientifiques ont mené des essais chez l’homme. Ils ont ainsi observé que les participants équipés de ces lentilles de contact pouvaient détecter avec précision des signaux infrarouge en code Morse (une méthode de communication visuelle à longue distance) et percevoir la direction de la lumière.

“C'est tout à fait clair : sans les lentilles de contact, le sujet ne peut rien voir, mais lorsqu'il les met, il peut clairement voir le scintillement de la lumière infrarouge, souligne Tian Xue. Nous avons également constaté que lorsque le sujet ferme les yeux, il est encore plus à même de recevoir ces informations vacillantes, car la lumière proche infrarouge pénètre la paupière plus efficacement que la lumière visible , il y a donc moins d'interférences avec la lumière visible”.

Une solution pour les daltoniens ?

Ces lentilles sont aussi adaptées aux personnes daltoniennes. Les chercheurs ont réussi à programmer les nanoparticules pour qu’elles changent les couleurs des longueurs d’ondes infrarouges, en utilisant celles qu’ils peuvent percevoir !

Pour l’instant, les lentilles de contact ne peuvent détecter que le rayonnement infrarouge projeté par des lumières LED. Mais les chercheurs poursuivent leurs travaux. Leur prochain objectif est d’augmenter la sensibilité des nanoparticules et ainsi pouvoir détecter plus de sources de lumière infrarouge. Il faudra donc un peu de patience avant de les tester et de jouer aux super-héros qui voient la nuit !