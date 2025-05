Étude sur l’impact de l’alcool : 10.000 personnes invitées à boire tous les jours durant 4 ans !

L'ESSENTIEL L’université de Navarre lance une étude intitulée University of Navarra Alumni Trialist Initiative (UNATI) pour mesurer l’impact de l’alcool sur la santé physique et mentale.

Pour cela, 10.000 participants devront boire chaque jour, un verre de vin en mangeant.

Leurs résultats seront comparés à ceux d’un autre groupe totalement abstinent.

Une consommation régulière d’alcool est-elle vraiment nocive pour la santé ? Des scientifiques espagnols pourraient bientôt répondre à cette question. L’université de Navarre lance une étude intitulée University of Navarra Alumni Trialist Initiative (UNATI) pour mesurer l’impact de cette boisson sur la santé.

Boire un verre de vin en mangeant, tous les jours

Pour cela, ils cherchent 10.000 participants prêts à boire chaque jour, un verre de vin en mangeant. En revanche, ceux-ci ne devront pas faire d’excès. Actuellement, plus de 4.000 personnes ont déjà donné leur accord, mais il en manque 6.000 qui doivent être trouvées avant la fin du mois de juin.

Pour participer à cette étude, il faut remplir plusieurs critères selon La Razon :

Être âgé de 50 à 70 ans pour les hommes et 55 à 75 ans pour les femmes.

Habiter en Espagne

Consommer au moins trois boissons alcoolisées - vin, bière ou spiritueux - par semaine

Ne pas souffrir de problèmes de santé incompatibles avec la consommation d’alcool

Les participants seront suivis pendant quatre ans. Au début et à la fin de l'essai clinique, des questionnaires approfondis viseront à évaluer leur santé, leurs habitudes de vie et leur alimentation. Leur poids, leur bien-être émotionnel, leur condition physique générale seront aussi régulièrement analysées ainsi que certains marqueurs de santé, notamment cardiovasculaires et métaboliques. Enfin, des réunions virtuelles auront lieu tous les trois mois avec les autres participants.

Mesurer les risques réels de la consommation d’alcool

Ces résultats seront comparés avec ceux d’un autre groupe, totalement abstinent. L’objectif est de mesurer les effets d’une consommation modérée mais régulière d’alcool sur la santé physique et mentale. Les chercheurs étudieront les risques de développer un cancer, une maladie cardiovasculaire et/ou chronique ainsi que l’impact sur la mortalité et le bien-être psychologique.

“Plus de 70 % des Espagnols consomment de l'alcool, et tout ce dont nous disposons, ce sont des études d'observation, indique le professeur Miguel Ángel Martínez-González, qui dirige l’étude, à El Mundo. Il s’agit de trouver ce qui offre le plus d’avantages tout en étant facile à suivre pour le patient. (...) Nous n’accepterons pas un seul centime de l’industrie de l’alcool, nous travaillons avec des fonds publics du Conseil européen de la recherche”.

Les scientifiques espèrent pouvoir publier les premiers résultats à la fin de l’année 2028. D’ici là, l’idéal est de suivre les recommandations de Santé Publique France : pas plus de deux verres d’alcool par jour, pas tous les jours, sans dépasser dix verres par semaine.