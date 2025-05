Voix rocailleuse : qu’est-ce que l’œdème de Reinke dont souffre Miley Cyrus ?

L'ESSENTIEL Miley Cyrus souffre d’un œdème de Reinke, une forme de laryngite chronique qui se caractérise par une voix enrouée et rauque.

Elle refuse l’opération chirurgicale qui pourrait modifier sa voix et la rendre plus aigüe.

Pourtant, au quotidien, ce problème de santé fatigue la chanteuse qui refuse de faire du playback sur scène.

“Je souffre d’un œdème de Reinke, un problème d’abus des cordes vocales, confie Miley Cyrus dans un entretien pour Apple Music. J’ai un gros polype sur mes cordes vocales (...). Et je ne suis pas prête à le retirer, car il est fort probable que je me réveille d’une opération sans avoir la voix qui me corresponde”.

Une voix enrouée et rauque, signe d’un œdème de Reinke

Le timbre si particulier de Miley Cyrus est donc dû à un œdème de Reinke. Il s’agit d’une forme de laryngite chronique qui se caractérise par une voix enrouée et rauque. Cette signature vocale de la star s’est développée au cours de sa carrière.

La chanteuse est devenue célèbre à l’adolescence. À l’époque, elle interprétait Hannah Montana, dans une série éponyme de Disney Channel. Sa voix était alors beaucoup plus douce.

Elle reconnaît elle-même - tout en relativisant - l’impact des années et de son mode de vie : “Avoir 21 ans, boire, fumer et faire la fête après chaque concert, ça n’arrange rien. Mais dans mon cas, ce n’est pas la cause. Ma voix a toujours sonné comme ça; c’est une partie de mon anatomie unique”.

Arrêt du tabac et opération chirurgicale pour traiter l’œdème de Reinke

L’Académie de médecine indique que l’œdème de Reinke - qui est aussi appelé laryngite chronique pseudomyxomateuse ou pseudomyxome - est un œdème gélatineux “lié à l’abus de tabac et au malmenage vocal. Il entraîne une dysphonie légère avec abaissement du fondamental (voix de bronze). La dégénérescence de cette lésion est exceptionnelle”.

Le pseudomyxome peut être traité. La première étape est le sevrage tabagique. Ensuite, quand le patient ne fume plus, une opération chirurgicale permet d’éliminer l’œdème gélatineux. Mais cette intervention a un effet : la réduction du volume des cordes vocales peut changer la voix et la rendre beaucoup plus aiguë, raison pour laquelle Miley Cyrus refuse ce traitement.

Pourtant, au quotidien, ce problème de santé fatigue la chanteuse. “C’est extrêmement difficile de performer avec”, indique la star qui refuse de faire du playback sur scène. Elle compare ses concerts à un marathon réalisé avec “des poids aux chevilles”.

“Parfois, en fin de journée, j’appelle ma mère et elle me dit : “Oh, on dirait que tu parles à la radio.” C’est comme ça qu’on sait que je suis vraiment fatiguée, car ça provoque une brûlure vocale intense”.

Pour l’instant, la chanteuse compte bien poursuivre sa carrière avec son timbre rauque. Vendredi prochain, le 30 mai, son neuvième album sortira, intutilé Something Beautiful.