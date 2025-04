Un patient atteint de SLA retrouve la voix grâce à un implant Neuralink

Brad Smith ne peut plus bouger ni parler, mais grâce à un implant cérébral signé Neuralink et à l'intelligence artificielle, il peut à nouveau communiquer, qui plus est avec sa propre voix. Ce patient américain atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot, est le troisième humain à recevoir cet implant expérimental conçu par la société du milliardaire Elon Musk. Le média Fox News rapporte son témoignage bouleversant.

"J'ai une SLA, une maladie vraiment bizarre qui tue les neurones moteurs qui contrôlent mes muscles, mais qui n'affecte pas mon esprit", explique Brad Smith dans une vidéo publiée lundi 28 avril sur le réseau social X. Totalement paralysé et dépendant d'un respirateur, il ne peut bouger que les coins de sa bouche et ses yeux. Avant l'implant, il utilisait un ordinateur à commande oculaire, mais cela n'était fonctionnel que dans l'obscurité. "J'étais coincé dans une pièce sombre, comme Batman", plaisante-t-il.

L'implant Neuralink, inséré dans le cortex moteur grâce à un robot, remplace une partie de son crâne. Ses fils microscopiques pénètrent à peine quelques millimètres dans le cerveau, évitant les vaisseaux sanguins pour réduire les risques. Connecté à un ordinateur via Bluetooth, l'appareil traite les signaux cérébraux reçus par 1.024 électrodes. "J’écris ceci avec mon cerveau. C’est mon principal moyen de communication. Posez-moi toutes vos questions !", ajoute Brad Smith dans son message accompagné d’une vidéo de neuf minutes dans laquelle sa voix a été recréée grâce à Grok 3, l’intelligence artificielle d’Elon Musk.

I am the 3rd person in the world to receive the @Neuralink brain implant.



1st with ALS. 1st Nonverbal.



I am typing this with my brain. It is my primary communication.



Ask me anything! I will answer at least all verified users!



Thank you @elonmusk! pic.twitter.com/bxYO3SBfA2