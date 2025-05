Thé, baies, ail... Les alliés inattendus contre le vieillissement

L'ESSENTIEL Une étude révèle que certains aliments du quotidien, comme le thé vert, l’ail ou les baies, pourraient réduire l’âge biologique de plus de deux ans en seulement huit semaines.

Ces “methyl-adaptogènes”, riches en polyphénols, influencent l’expression des gènes liés au vieillissement sans nécessiter de traitements coûteux.

Les chercheurs soulignent qu’une simple portion quotidienne de ces aliments pourrait suffire à ralentir notre horloge biologique.

Manger peut-il nous rajeunir ? Une nouvelle étude, publiée dans la revue Aging, affirme que certains aliments courants, comme le thé vert, les baies ou encore l’ail, pourraient réduire l’âge biologique de notre corps de plus de trois ans en seulement huit semaines. Une promesse alléchante, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de super-aliments particulièrement exotiques, mais d’ingrédients que l’on trouve dans toutes les cuisines.

Rajeunir sans chirurgie ni complément miracle ?

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de l'étude MDL (Methylation Diet and Lifestyle), qui a analysé les effets d’un régime alimentaire spécifique sur l’âge épigénétique, un indicateur de l'âge biologique calculé à partir de modifications chimiques de l’ADN appelées "méthylations". "Les participants au protocole ont réduit leur âge épigénétique de 3,14 ans en moyenne par rapport au groupe contrôle", peut-on lire dans un communiqué.

Le secret de ce résultat réside dans les "méthyl-adaptogènes", une catégorie d’aliments riches en polyphénols, des composés naturels qui influencent l’expression génétique. On y retrouve notamment le thé vert (EGCG), le curcuma (curcumine), l’ail (allicine), les baies (anthocyanines) ou encore le romarin (acide rosmarinique).

Une influence directe sur les gènes ?

Ces polyphénols agiraient sur des enzymes clés comme les ADN méthyltransférases, mais aussi sur des voies biologiques impliquées dans le vieillissement, comme PI3K/AKT/mTOR. Ce sont ces mêmes mécanismes qui se dérèglent dans des maladies comme le diabète, le cancer ou les pathologies neurodégénératives. Certains composés présentent même un effet potentiel sur la télomérase, une enzyme liée à la protection de notre ADN.

Les chercheurs précisent toutefois que l’étude reste limitée : elle a concerné 43 hommes en bonne santé, âgés de 50 à 72 ans, et sur une durée courte. A noter aussi que leurs habitudes de sommeil ou de méditation n’ont pas été prises en compte, et que les données alimentaires étaient auto-déclarées.

Malgré ces limites, l’impact observé est prometteur : "Même une seule portion quotidienne de méthyl-adaptogènes était associée à une réduction mesurable de l'âge biologique", indiquent les auteurs. Un résultat obtenu sans perte de poids significative, ce qui renforce le rôle propre de l’alimentation dans la mécanique du vieillissement.

En attendant des études plus larges et diversifiées, rien n’empêche de miser dès maintenant sur une tasse de thé, une poêlée de légumes colorés et une pincée de curcuma pour vieillir... un peu moins vite.