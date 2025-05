Dépression chez l'enfant : quels sont les traitements disponibles ?

L'ESSENTIEL Il est important de détecter les changements de comportement chez un enfant pour ne pas passer à côté de symptômes de dépression.

Un pédopsychiatre ou un psychologue peuvent confirmer une suspicion de dépression chez un enfant.

La psychothérapie est à privilégier pour le traitement mais des médicaments peuvent aider à limiter la gravité des symptômes tels que troubles du sommeil, de l'appétit ou de l'humeur.

Si elle touche tous les milieux et toutes les familles, la dépression chez l'enfant est souvent méconnue. Pourtant, des solutions existent, qu'elles soient médicamenteuses ou non.

Comprendre la dépression chez l'enfant

Contrairement à une idée reçue, la dépression n'est pas réservée qu'aux adultes, les enfants peuvent aussi souffrir d'un diagnostic qui inclut une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, des troubles du sommeil et/ou de l'appétit ou encore une irritabilité. Il est parfois difficile pour les parents de distinguer une simple période de découragement d'une véritable dépression.

C'est pourquoi il est essentiel de consulter un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfant pour détecter les symptômes. Par exemple, un enfant qui n'a plus envie de jouer avec ses amis ou qui refuse d'aller à l'école depuis plusieurs semaines peut traverser une période dépressive. Être à l'écoute et prendre en compte ses émotions est alors essentiel pour qu'il puisse exprimer son mal-être.

Privilégier la psychothérapie

À cet âge, la psychothérapie, et en particulier la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, ainsi que la thérapie familiale, doivent être au cœur des soins. Ce type de thérapie aide à identifier et à modifier les pensées négatives qui envahissent l'enfant, tout en l'encourageant à adopter des comportements plus adaptés.

Si, par exemple, il se sent constamment nul à l'école, il pourra apprendre à reconnaître ses réussites et à relativiser ses échecs. La thérapie familiale, quant à elle, permet d'impliquer l'entourage dans le processus de guérison.

Les médicaments comme solution complémentaire

Dans les formes modérées à sévères de dépression, un médecin peut recommander un traitement médicamenteux, généralement un antidépresseur. Ce choix se fera toujours avec prudence et en tenant compte des besoins spécifiques de chacun, tout en s'assurant d'un suivi médical régulier.

Si les médicaments ne remplacent jamais un accompagnement psychologique, ils peuvent aider à atténuer certains symptômes pour permettre à l'enfant de profiter pleinement de la thérapie. Par ailleurs, le soutien quotidien de la famille et de l'école joue aussi un rôle fondamental pour que l'enfant puisse exprimer ses émotions et trouver une routine rassurante et sécurisante. Pour cela, instaurer un moment de discussion chaque soir ou proposer une activité partagée peut renforcer la confiance et l'estime de soi.

En savoir plus : "Du brouillard dans la tête: La dépression expliquée aux enfants" de Judith Rieffel et Mademoiselle Caroline.