Matin ou soir pour la douche ? L’avis d’une microbiologiste

L'ESSENTIEL Se doucher le matin serait plus bénéfique que le soir, selon un microbiologiste, car cela permet d’éliminer la sueur, les bactéries et les cellules mortes accumulées pendant la nuit.

Bien que la douche du soir puisse retirer les allergènes et saletés de la journée, elle n’empêche pas la transpiration nocturne et le transfert de microbes sur les draps.

Quelle que soit l’heure choisie, il est essentiel de laver sa literie au moins une fois par semaine pour préserver une bonne hygiène.

La question nous divise depuis longtemps : vaut-il mieux se laver le matin ou le soir ? Les partisans de la douche matinale assurent qu'elle permet de se réveiller et de démarrer la journée frais et pimpant. Ceux de la douche du soir, eux, affirment qu'il est préférable de "se laver de la journée" avant de se glisser dans les draps. Mais qu'en disent les scientifiques ? "Il y a en réalité une réponse claire à cette question", tranche la microbiologiste Primrose Freestone, de l’Université de Leicester en Angleterre, dans un article publié dans The Conversation. Et cela penche nettement en faveur de la douche au saut du lit.

Une affaire de microbes et de literie

"Se doucher est un élément clé d'une bonne hygiène corporelle, peu importe le moment de la journée", selon la spécialiste. Cela permet d'éliminer la sueur, le sébum, la saleté et autres particules accumulées sur la peau. Mais ce qu'on appelle couramment l'odeur corporelle n'est pas due à la sueur elle-même, mais à des bactéries, notamment les staphylocoques, qui s'en nourrissent. "Quand ces microbes dégradent la sueur, ils libèrent un composé soufré appelé thioalcool, responsable de cette odeur caractéristique."

Au cours de la journée, notre peau et nos cheveux accumulent poussières, pollens, polluants et allergènes. Se doucher le soir permet certes d'en éliminer une partie. Sauf que "même après une douche du soir, vous continuez à transpirer la nuit", rappelle Primrose Freestone. Or cette sueur nourrit à nouveau les microbes présents sur la peau, qui peuvent ensuite se retrouver sur les draps. "Si votre literie n'est pas lavée régulièrement, ces microbes responsables des odeurs peuvent être transférés sur votre corps propre."

Pourquoi la douche du matin prend l'avantage

Ce n'est pas tout : nous perdons aussi des cellules mortes pendant notre sommeil. Celles-ci nourrissent les acariens, dont les déjections peuvent provoquer des allergies ou aggraver l'asthme. D'où l'importance de "laver sa literie au moins une fois par semaine", prévient l’experte.

"En tant que microbiologiste, je suis une fervente partisane de la douche du matin." Se doucher au réveil permet de retirer la sueur et les bactéries accumulées la nuit, surtout si les draps n'étaient pas récemment lavés. "Vous commencez ainsi la journée avec moins de microbes sur la peau et moins de sueur à décomposer, ce qui vous aidera probablement à sentir meilleur plus longtemps." Au-delà des préférences, l’important reste avant tout de maintenir une bonne hygiène globale, notamment en lavant régulièrement ses draps, conclut Freestone.