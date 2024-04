À quelle fréquence faut-il se laver les cheveux ?

L'ESSENTIEL Le Dr Dawn Davis, dermatologue à la Mayo Clinic, conseille de se laver les cheveux régulièrement pour limiter l'accumulation de peaux mortes et de sébum sur le cuir chevelu.

En ce qui concerne la fréquence du lavage, le spécialiste préconise de prendre en compte la texture des cheveux et les besoins de chacun

En cas de pellicules, il recommande d’utiliser "un shampooing doux ou médicamenteux".

Certains font un shampoing une fois par semaine, d’autres tous les deux jours. Si ce geste, qui est fait machinalement, semble être banal, il est important pour le bien-être du cuir chevelu et des cheveux. "Si vous ne lavez pas régulièrement vos cheveux, il est difficile pour votre cuir chevelu d’être nettoyé. Cela peut conduire à l'accumulation de peaux mortes et de sébum, à savoir une substance huileuse sécrétée par les glandes sébacées du cuir chevelu, ce qui peut entraîner une dermatite ou favoriser la survenue de pellicules, et être très inconfortable et vous démanger", a expliqué le Dr Dawn Davis, dermatologue à la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine.

Prendre en compte la texture de cheveux pour déterminer la bonne fréquence de lavage

Pour éviter les irritations et cet aspect gras, il convient ainsi de se laver fréquemment les cheveux. Mais quelle est la bonne fréquence ? D’après le spécialiste, il faut prendre en compte la texture des cheveux (fins, bouclés, frisés, épais, raides, colorés…) et les besoins de chacun. "Pour les personnes de couleur, il est recommandé de faire un shampoing une à deux fois par semaine, espacés de quelques jours, afin qu'il n'y ait pas de sécheresse. Pour les personnes blanches, nous conseillons de laver les cheveux au minimum tous les deux ou trois jours. Et certains patients peuvent faire un shampoing jusqu'à quotidiennement. Cela dépend simplement du fait que leurs cheveux ou leur cuir chevelu ont besoin d'être nettoyés."

Dans une de nos interviews, la dermatologue, Catherine Laverdet, a spécifié que la fréquence du lavage dépendait aussi de l’âge. "En vieillissant, les cheveux deviennent plus fins, plus ternes, plus fragiles, notamment à cause de la baisse du taux d’hormones à partir de 50 ans. D’une manière générale, plus on avance dans l’âge, plus il faut être prudent et espacer les lavages dans le temps."

En cas de pellicules, il faut utiliser un "shampooing doux ou médicamenteux"

Pour les adultes ayant des pellicules, une approche différente de l’hygiène capillaire peut être nécessaire. "Les pellicules sont la forme la plus courante de dermatite séborrhéique, se manifestant par une peau squameuse sur le cuir chevelu sans rougeur ni irritation sévère. Il peut généralement être géré par l’utilisation régulière d’un shampooing doux ou médicamenteux pour réduire l’accumulation de sébum et de cellules cutanées", a déclaré le Dr Dawn Davis.