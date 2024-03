Les cheveux des femmes influenceraient la vie sexuelle des couples mariés

L'ESSENTIEL L'aspect des cheveux des femmes mariées serait lié à l'augmentation de la fréquence des rapports sexuels au sein de leur union, d’après une nouvelle enquête publiée dans la revue Frontiers in Psychology.

L'aspect des cheveux des femmes mariées serait lié à l'augmentation de la fréquence des rapports sexuels au sein de leur union, d’après une nouvelle enquête publiée dans la revue Frontiers in Psychology.

Cette thématique peut à première vue sembler n’avoir ni queue ni tête, cependant les auteurs avaient avant le début de leur recherche émis l'hypothèse que des cheveux longs et/ou de bonne qualité chez les femmes renforceraient le désir sexuel des hommes envers leurs épouses, augmentant ainsi potentiellement l'activité sexuelle au sein du couple.

"L'image de la femme idéale implique souvent qu'elle ait des cheveux longs et soyeux", écrivent les chercheurs au début de leur rapport. "Si certains chercheurs ont constaté que l'apparence des cheveux des femmes signale aux hommes leur potentiel reproductif, on ne sait pas si les cheveux des femmes peuvent avoir une incidence sur leur vie sexuelle", notent-ils.

Rapports sexuels au sein du couple : quel lien avec la longueur des cheveux ?

L'étude a porté sur 204 couples mariés résidant en Corée du Sud, dont les femmes étaient âgées en moyenne de 33 ans et les hommes de 36 ans. Ils ont été recrutés via PanelNow, une plateforme gérée par dataSpring Korea.

Tous les participants ont donné aux chercheurs des informations sur la longueur de leurs cheveux, la qualité de leurs cheveux, leur attrait physique, leur désir sexuel envers le conjoint et la fréquence des rapports sexuels.

Les cheveux longs des femmes peuvent accroître le désir des hommes

Les résultats de l’enquête ont révélé que les maris déclaraient en moyenne 3,6 rapports sexuels par mois, tandis que les femmes en déclaraient 3,3.

Par ailleurs, les couples dont la femme avait des cheveux longs et de bonne qualité ont déclaré des activités sexuelles plus fréquentes. En outre, ces femmes étaient plus satisfaites de leur mariage, un sentiment partagé par leur mari.

Les chercheurs ont également démontré que la longueur et la qualité des cheveux des femmes incluses dans l’étude augmentait leur attrait aux yeux de leur mari, ce qui accroissait leur désir sexuel.

En revanche, la qualité et la longueur des cheveux des hommes participant à l’enquête n’a pas eu d’influence sur le nombre de rapports sexuels au sein du couple.

"Nos résultats ont révélé un effet significatif de la qualité et de la longueur des cheveux des femmes sur la fréquence des rapports sexuels", résument les chercheurs. "Cela indique que les cheveux longs et de qualité chez les femmes pourraient favoriser l'établissement de liens au sein des couples", concluent-ils.

L'article, intitulé "Wives with long and high-quality hair have more frequent sex" a été rédigé par Jeong Eun Cheon, Jeongwoo John Kim et Young-Hoon Kim.