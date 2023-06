Sexualité et parentalité précoce ou tardive : c'est aussi une affaire de gènes

L'ESSENTIEL Une étude a découvert que des marqueurs génétiques influençaient l'âge du premier rapport sexuel ou du premier enfant.

Toutefois, les facteurs socioéconomiques et environnementaux jouent également un rôle important.

L'étude a montré qu'avoir des rapports sexuels plus tardifs est associé à une meilleure longévité.

L'étude de certaines variantes génétiques pourrait permettre de comprendre à l'avance certaines des grandes étapes de la vie. Des chercheurs britanniques des universités d'Oxford et de Cambridge ont identifié 371 variantes génétiques spécifiques au sexe qui pourraient prévoir l’âge du premier rapport sexuel et celui du premier enfant. Leurs découvertes ont été publiées dans la revue Nature Human Behaviour.

Des gènes qui peuvent prédire certaines maladies et même la longévité

Plusieurs études antérieures avaient révélé l'importance des facteurs socioéconomiques et environnementaux ainsi que le niveau d'éducation comme pouvant prédire le moment de la reproduction. Dans cette étude, les chercheurs se sont penchés sur un éventuel rôle de la génétique. Ils ont étudié l'ensemble du génome humain, à la recherche de relations entre le comportement reproducteur et des variantes génétiques spécifiques. Ils ont associé plusieurs sources de données pour examiner l’âge du premier rapport sexuel et l'âge à la première naissance. Ils ont ensuite calculé un score génétique qui explique environ 5 à 6 % de la variation de l'âge moyen au premier rapport sexuel ou au premier enfant.

“Notre étude a découvert des centaines de marqueurs génétiques supplémentaires qui façonnent quelques-unes des étapes les plus fondamentales de notre vie et ont le potentiel pour une meilleure compréhension de l'infertilité, des maladies en fin de vie et de la longévité, explique Melinda Mills, autrice principale de l’étude. Nous avons été intrigués de trouver littéralement non seulement des centaines de nouvelles variantes génétiques, mais aussi de découvrir une relation avec la toxicomanie, la personnalité des traits tels que l'ouverture et la maîtrise de soi, le TDAH et même prédictif de certaines maladies et de la longévité.”

Des premiers rapports sexuels plus tardifs sont associés à une meilleure longévité

Les résultats de cette étude confirment que l'âge au moment du premier enfant est une combinaison de génétique, de prédicteurs sociaux et environnementaux. “C'était incroyable de voir que la génétique sous-jacente au sexe précoce et à la fertilité était liée à la désinhibition comportementale, comme le TDAH, mais aussi la toxicomanie et le tabagisme précoce, ajoute Melinda Mills. Ou que ceux qui sont génétiquement enclins à reporter les rapports sexuels ou la première naissance avaient de meilleurs résultats de santé et une meilleure longévité, liés à un statut socio-économique plus élevé pendant l'enfance.”

Les facteurs génétiques déterminant le comportement reproducteur sont fortement associés à des maladies ultérieures telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. “Il est passionnant que la génétique sous-jacente à ces comportements reproductifs puisse nous aider à comprendre les maladies plus tard dans la vie, conclut la chercheuse. Commencer votre parcours sexuel tôt est enraciné dans l'inégalité de l'enfance, mais a également des liens avec des problèmes de santé, tels que le cancer du col de l'utérus et la dépression. Nous avons trouvé des liens particulièrement forts entre les débuts sexuels précoces, le TDAH et la toxicomanie. Nous espérons que nos découvertes mèneront à une meilleure compréhension de la santé mentale et sexuelle des adolescents, de l'infertilité, des maladies plus tardives et des traitements pour les aider.”