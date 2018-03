Génétique ou mode de vie : qu’est-ce qui façonne les bactéries contenues dans notre corps ?

Nous avons tous en nous un ensemble de bactéries. Par milliards, elles forment dans notre corps un écosystème, appelé microbiome, encore bien mystérieux pour la science. Depuis quelques années, le microbiome fait l’objet d’études.

De précédentes recherches montraient en quoi la génétique façonnait le microbiome de chacun. Mais une nouvelle étude menée par les chercheurs du Weizmann Institute of Science, à Tel Aviv (Israël), ajoute que le mode de vie et notamment, nos habitudes alimentaires, y sont également pour beaucoup. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Nature récemment.

Le microbiome, clé de tout ?

Le microbiome affecterait presque tous les aspects de notre santé. Etudier sa composition, unique à chacun d’entre nous, pourrait permettre de comprendre tout un tas de mécanismes comme la prise de poids ou encore l’humeur.

Certains chercheurs du microbiome ont travaillé sur cette variation. Ainsi, les gènes détermineraient l’environnement de notre microbiome. Par conséquent, chaque écosystème particulier permet à certaines souches bactériennes de se développer.

La génétique, moins importante que prévu

Les chercheurs du Weizmann Institute of Science sont partis de ce postulat, tout en se penchant sur le mode de vie des personnes. 1000 israéliens ont participé à l’étude. Les scientifiques ont recueilli leurs informations génétiques, mais aussi leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie ou encore les médicaments qu’ils prenaient.

Conclusion: le régime alimentaire et le mode de vie sont, de loin, les facteurs les plus dominants dans la fabrication des bactéries de notre microbiome. Selon les chercheurs, cette nouvelle étude montre une fois de plus en quoi comprendre notre microbiome et comment il est façonné peut nous permettre de traiter de nombreux problèmes de santé courants.