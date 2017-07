Prébiotiques et probiotiques

De plus en plus, la science révèle l’importance de ces bactéries, et pas seulement dans la digestion. Leur rôle a déjà été établi dans le développement ou la protection contre de nombreuses malades. Des stratégies commencent à être mises au point pour favoriser leur présence et leur équilibre. Notamment par la prise de probiotiques ou de prébiotiques.

« Avec les probiotiques, nous prenons des doses supplémentaires de bactéries bénéfiques, qui peuvent – ou non – apporter un bénéfice à la santé intestinale, explique David Sela, spécialiste du microbiote à l’université du Massachussetts, et auteur principal de l’étude. Avec les prébiotiques, nous savons déjà que ces bactéries sont là, dans nos intestins. Il suffit alors de les nourrir ! Donnons-leur plus de nutriments, et des choses qu’elles aiment. »

Et, visiblement, ce que certaines d’entre elles aiment, c’est le jus de cranberry. D’autres aliments peuvent aussi faire office de prébiotiques, mais si les recherches de David Sela se sont concentrées sur la canneberge, c’est en raison des financements, dont une grande partie provenait de l’entreprise Ocean spray, l’un des principaux exportateurs mondiaux du fruit et de ses produits dérivés. Ce qui n’en réduit pas les bienfaits, maintenant bien établis !