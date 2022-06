Hygiène : quelle est la meilleure fréquence pour prendre une douche ?

L'ESSENTIEL Un quart des Français n'effectue pas "une toilette complète" chaque jour, selon un sondage Ifop.

La douche n’est pas recommandée tous les jours

C’était devenu un réel sujet de débat à Hollywood: l’année dernière, les stars de cinéma Ashton Kutcher et Mila Kunis avaient indiqué que chez eux, la douche n’était pas quotidienne. Cette déclaration avait provoqué un emballement médiatique, d’autres célébrités s’étaient épanchées dans les médias et les réseaux sociaux sur leurs préférences dans la salle de bains, tournant parfois en ridicule le couple de stars qui a dû s’expliquer.

Eliminer les cellules mortes

Cette question a déchaîné les passions parce que dans les pays occidentaux et développés, prendre une douche tous les jours est répandu et plus accepté socialement. Avoir une bonne hygiène est en effet recommandée : elle permet d’éliminer les cellules mortes et les bactéries susceptibles de provoquer des éruptions cutanées et des problèmes de peau.

Actuellement, la crise sanitaire a exacerbé la question de l'hygiène de nos mains et se les laver régulièrement permet d’éviter de contracter certaines maladies. Mais d’un point de vue médical, il n’est pas nécessaire de se laver autant tout le corps : s’il est utile de se rafraîchir tous les jours les parties qui sécrètent le plus d’odeur comme les aisselles, les parties génitales et les pieds, la recommandation est de se doucher entièrement seulement une à deux fois par semaine pour les personnes qui ont une activité normale.

Défense de la peau

En effet, une trop grande hygiène peut être néfaste pour la santé et se laver trop souvent peut déséquilibrer les mécanismes de défense naturels de la peau. Trop d’eau et de savon (et surtout les produits toxiques contenus dans les cosmétiques que l’on utilise sous la douche pour le corps et les cheveux) enlève les huiles naturelles, du gras et des protéines qui maintiennent la peau saine et la protègent des agressions extérieures, ce qui peut causer des irritations et des sécheresses, voire même des lésions cutanées. L’impact de ces produits toxiques est également non négligeable sur la pollution de l’environnement et utiliser trop d’eau peut à terme épuiser les ressources en eaux douces.

Si on ne peut pas se passer d’une douche quotidienne, notamment parce que l'on a un travail physique, que l’on travaille avec des substances dangereuses, au contact des animaux ou des plantes ou que l’on fait du sport très régulièrement, il faudrait idéalement réduire à 5 à 10 minutes maximum le temps passé sous la douche et ne pas utiliser d’eau trop chaude pour éviter d’assécher inutilement la peau.

Les besoins évoluent

Et parce que les besoins en matière d’hygiène évoluent tout au long de la vie, l'âge est un facteur à prendre en compte. Ainsi, un bébé n’a pas besoin de douche quotidienne de tout le corps mais il est recommandé de le laver s’il est sale, s'il a fait ses besoins, s’il commence à marcher à quatre pattes et à manger une alimentation variée.

Pour les adolescents, on recommande une douche quotidienne et si l’activité physique est intense. Concernant les personnes âgées, l’acte de se laver peut être plus difficile. S’il n’est pas nécessaire de prendre une douche tous les jours, maintenir un niveau de propreté convenable est indispensable pour leur santé, aussi bien physique que mentale.