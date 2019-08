Hygiène : ne plus se laver pour préserver sa santé ?

Fini les douches tous les jours et adieu les produits chimiques : en France et à l’étranger, de plus en plus de personnes décident d’abandonner savons chimiques, shampooings et autres produits d’hygiène. Cette mesure radicale permettrait de préserver la peau.

Prendre soin du microbiote cutané

D’après le magazine américain The Atlantic, nous passons près de deux années à nous laver au cours d’une vie, à raison de vingt minutes par jour. Gagner du temps n’est pourtant pas l’objectif de ceux qui choisissent d’arrêter douches et bains. Des milliers de bactéries se trouvent sur notre peau et composent le microbiote cutané.

Elles sont une protection pour l’épiderme contre différentes agressions comme la pollution ou les UV, or à chaque lavage, des bactéries sont éliminées. "Notre peau n’est pas faite pour être décapée tous les jours, explique la dermatologue Nina Roos à 20 minutes. Ça dissout le gras de l’épiderme qui joue le rôle de "ciment intercellulaire". La peau n’est plus étanche, elle va devenir plus sèche et plus irritable." Les conséquences peuvent aller de la simple gêne aux démangeaisons et rougeurs jusqu'à l’eczéma.

Pas de mauvaises odeurs

Dans un article de The Atlantic, le journaliste américain James Hamblin raconte comment il a arrêté de se laver. En premier lieu, il a diminué sa consommation de produits lavants puis a réduit la fréquence de ses douches jusqu'à se laver seulement à l'eau, de temps en temps. "Après un certain temps, mon corps a retrouvé son équilibre naturel et j’ai arrêté de sentir mauvais, raconte-t-il. Je ne sentais pas l’eau de rose ni le déodorant Axe. Je sentais simplement comme une personne devrait sentir."

Le journaliste continue seulement de se laver les mains au savon pour éviter tout risque de maladie. Il est difficile d’estimer combien de personnes ont aujourd’hui choisi de ne plus utiliser de produits chimiques pour se laver, mais le mouvement semble rassembler de plus en plus d’adeptes.

Apprendre à mieux se laver

Si vous n’êtes pas prêt à abandonner votre gel douche, il est important de bien le choisir. Sur le site de l’Express, la dermatologue Yael Adler recommande les produits au "pH neutre, sans colorant, sans sulfate et sans conservateur". La spécialiste conseille de ne les utiliser que pour les zones où ils sont nécessaires, soit celles qui sont potentiellement odorantes : aisselles, pieds, zones intimes. Pour le reste du corps, l’utilisation d’un savon est inutile.