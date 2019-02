Savon, huiles, crèmes, gommage : tout savoir grâce aux conseils d'une dermatologue

Jean-François Lemoine : Faut-il vraiment "nourrir la peau" ?

Dr Catherine Oliveres-Ghouti : La peau est protégée par un film hydrolipidique fait à la fois de sébum qui vient des glandes sébacées et d’eau. Ce film protecteur de l’épiderme face aux agressions extérieures a besoin de lipides pour assurer son rôle. On apporte alors à cette peau des compléments tels que des crèmes, faites à partir d’huile et d’eau, adaptées à ses besoins : crème légère ou plus onctueuse. Mais "nourrir la peau" ne veut pas dire uniquement mettre des crèmes. En hiver, la peau est beaucoup plus sèche et il est donc indispensable d’hydrater la peau soit par des crèmes, soit par des aliments tels que des omégas 3 que l’on peut trouver par exemple dans les poissons gras, omégas 6 des vitamines E.

JFL : "Nourrir la peau" est-il uniquement réservé aux femmes ?

COG : Les hommes sont de plus en plus demandeurs parce qu’aujourd’hui l’homme consacre un intérêt particulier à son apparence physique. Il faut que son image reste dynamique, en bonne santé. Quand aux hommes d’âge mûr, ils veulent rester compétitifs dans leur profession, ils ne veulent pas donner "l’air fatigué".

JFL : Les hommes peuvent-ils opter pour une crème du soir ?

COG : Les hommes nous demandent des traitements pour combattre le vieillissement cutané soit par des injections de botox pour les rides du front, soit par des crèmes adaptées à leur peau. Nous leur conseillons une crème de nuit antirides car c’est la nuit que la peau se régénère. Et le matin, nous leur conseillons plutôt une crème hydratante pour peau sèche, grasse ou mixte.

JFL : Vous conseillez donc aux hommes, de tout âge, de mettre une crème de nuit ?

COG : Oui bien sûr. Il est indispensable d’hydrater sa peau à tout âge. Et il n’y a pas d’âge pour se sentir bien dans sa peau !

JFL : Comment prendre soin de la peau des enfants en hiver ?

COG : Il est conseillé de couvrir les extrémités des enfants pour les protéger du froid. La peau des enfants, avant la puberté, est fine et très sèche car elle contient moins de graisse cutanée et le film hydrolipidique est encore incomplet, puisque les glandes sébacées sont pratiquement inactives avant la puberté. Il est donc indispensable de protéger leur peau et de leur apporter des soins particuliers avec des crèmes.

JFL : Quelles crèmes nous conseillez-vous ?

COG : Des crèmes où il est indiqué "spécial enfant ou bébé".

JFL : Qu’appelle-t-on crème nourrissante ?

COG : La crème nourrissante est une crème plus onctueuse où la phase grasse est plus importante. Elle va aussi contenir des actifs contre les rides ou contre la sécheresse. Elle apporte les éléments, et particulièrement le gras, nécessaires à la structure et à la protection de la peau. Il existe des crèmes avec des céramides, de l’acide hyaluronique qui sont hydratantes ou encore des crèmes avec de la vitamine C et des antioxydants.

JFL : La peau s’hydrate t-elle aussi de l’intérieur ?

COG : Effectivement, on s’aperçoit que les personnes qui ont la peau sèche ne boivent pas suffisamment, à peine un litre d’eau. La sensation de soif a tendance à diminuer avec l'âge. Il est donc encore plus important de boire régulièrement si l'on est une personne âgée. Je les sensibilise beaucoup à boire tout le temps.

JFL : Cette déshydratation est-elle due à la sudation sous nos couches de vêtements ?

COG : Non pas du tout. C’est surtout que nos appartements sont davantage chauffés, que nos maisons sont chauffées par le sol, que l’air est plus sec. L’idéal est de dormir dans une pièce plus fraîche car la nuit la température du corps baisse. Il n’est pas bon de transpirer sous la couette.

Il est recommandé dans les pièces à vivre d’avoir une température de 20 degrés. Pour les plus frileux, nous leur conseillons de mettre un pull que de porter un tee-shirt et d’avoir dans son intérieur 25 degrés. Dans la chambre, la température ne doit pas excéder 17 voire 18 degrés et avoir une bonne couette.

JFL : Il faut donc humidifier le plus possible l’air de nos maisons et de nos appartements ?

COG : Oui tout à fait.

JFL : Les laits démaquillants sont-ils des gadgets ?

COG : Le lait démaquillant n’est pas du tout un gadget. Il est parfait pour nettoyer sa peau. Mais les femmes utilisent aujourd’hui les laits micellaires ou les lotions micellaires. Les micelles sont des petites lamelles qui ont le pouvoir d’éliminer les impuretés sans agresser la peau.

En été, nous utiliserons plutôt une crème de soin plus légère et en hiver nous opterons pour une crème plus nourrissante pour éviter le dessèchement.

JFL : Dans la douche, doit-on favoriser le savon plutôt que le gel douche ?

COG : Le savon est plutôt dédié aux personnes qui ont une peau épaisse et qui le supporte. Le savon c’est alcalin, le pH de la peau est plutôt acide, on a donc un effet savon qui dessèche la peau. Nous conseillerons aux personnes qui le supportent bien un bon savon par exemple un vrai savon de Marseille à l’huile d’olive. Attention aux savons de Marseille fabriqué en Chine avec des graisses d’équarrissage ! Mais sinon, il suffit d’utiliser des syndets qui sont des gels douche dîtes sans savon qui ne dessèchent pas la peau parce que leur pH est celui du pH de la peau.

JFL : Dans les supermarchés, on peut voir des dizaines de gels douche différents, quels sont les critères de sélection ?

COG : Je conseillerai de prendre un gel douche où il est indiqué sans savon, de préférence pas trop parfumé parce que tous ces parfums sont synthétiques et souvent allergisants, et de prendre des marques qui sont connus pour leurs produits non toxiques.

JFL : Il apparaît que l’on ne doit pas prendre de bain chaud en hiver. Ça peut sembler paradoxale ?

COG : Le fait de prendre un bain fait que la peau est hyper hydratée et toute ridée sans oublier qu’elle est toute sèche. Il vaut mieux prendre une douche tiède. Il faut surtout éviter qu’il y ait une trop grand différence de température entre l’eau de votre bain ou de votre douche et celle de votre pièce.

JFL : Vous confirmez qu’il vaut mieux prendre un bain en hiver qu’en été ?

COG : C’est une hérésie. Quand il fait 40 degrés en été, on a rarement envie de prendre un bain chaud !

JFL : L’utilisation du hammam ou du sauna ne sont proscrits pat les dermatologues ?

COG : Non mais il est important de respecter leurs précautions d'usage.

JFL : Pensez-vous qu’il est essentiel de faire un gommage de la peau régulièrement ?

COG : Le gommage permet d’éliminer les cellules mortes en surface donc de purifier la peau mais il ne faut pas en abuser. Une fois par semaine c’est suffisant. Une exfoliation excessive peut entraîner des lésions. On s’est aperçu que le vitiligo, qui est une dépigmentation de la peau et que l’on voit beaucoup dans les pays du Magrheb, est accentué dans les zones où passe le gant du hammam par exemple au niveau des aisselles, des plis de la peau. Pour ceux qui utilisent les gants de hammam, il vaut mieux y avoir recours avec modération car il peut être agressif pour la peau.