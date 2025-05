Dès 20 à 25 ans, votre capacité pulmonaire commencerait à baisser !

L'ESSENTIEL Les capacités pulmonaires atteignent leur maximum entre 20 et 25 ans.

Une étude révèle qu'il n'y a pas de phase "stable". Les capacités commencent à baisser dès le pic atteint.

L'asthme persistant et le tabac impactent les capacités pulmonaires.

À 20 ans, on se sent en pleine forme et prêt à conquérir le monde. Le vieillissement et le déclin sont des préoccupations très lointaines, voire inexistantes à cet âge. Et pourtant, les poumons commencent à montrer des signes d'affaiblissement dès la vingtaine selon une étude sur la capacité pulmonaire, présentée dans la revue The Lancet Respiratory Medicine.

Capacité pulmonaire : il n’y aurait pas de "phase stable" après le pic

Jusqu’à présent, les experts pensaient que la fonction pulmonaire augmentait jusqu'à atteindre son pic vers 20-25 ans, puis se stabilisait pour finalement commencer à décliner plus tard. Les travaux de l'Institut de Santé Globale de Barcelone (ISGlobal) et de Clínic Barcelona-IDIBAPS qui reposent sur les données de huit études de cohorte sur l'évaluation des capacités pulmonaires, remettent en cause cette hypothèse.

Après avoir passé au crible les dossiers de plus de 30 000 personnes âgées de 4 à 82 ans résidant en Europe ou en Australie, les chercheurs ont découvert que la fonction pulmonaire se développe en deux phases distinctes : une première phase de croissance rapide pendant l'enfance et une seconde phase de croissance plus lente jusqu'à ce que la fonction pulmonaire maximale soit atteinte.

Les poumons affichaient leur volume expiratoire maximal par seconde vers 20 ans chez les femmes et 23 chez les hommes. Autre découverte étonnante : les analyses n’apportaient aucune preuve de l'existence d'une phase stable après ce pic. "Les modèles précédents suggéraient une phase de plateau jusqu'à 40 ans, mais nos données montrent que la fonction pulmonaire commence à décliner beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, immédiatement après le pic", explique Judith Garcia-Aymerich, première auteure de l'étude et codirectrice du programme ISGlobal sur l'environnement et la santé au cours de la vie. Ainsi, la perte de capacité pulmonaire commencerait dès que le pic maximal est atteint, soit entre 20 et 25 ans.

Poumon : prudence avec l’asthme et le tabac

Les chercheurs de l’établissement espagnol ont également mis en évidence que la capacité pulmonaire peut être affectée par deux éléments distinctifs : l’asthme persistant et le tabagisme.

"Les personnes souffrant d'asthme persistant atteignent un pic de volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) plus précoce et présentent des valeurs plus faibles tout au long de leur vie, tandis que le tabagisme est associé à un déclin plus rapide de la fonction pulmonaire à partir de 35 ans", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

En plus de fournir un nouveau cadre de référence pour l'évaluation de la santé des poumons, l’étude rappelle l’importance de la surveillance précoce de la fonction pulmonaire. "La détection précoce d'une fonction pulmonaire réduite pourrait permettre des interventions visant à prévenir les maladies respiratoires chroniques à l'âge adulte", conclut Rosa Faner, qui a également travaillé sur cette recherche.