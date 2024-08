Silicose : ce type de plan de travail peut nuire à la santé pulmonaire

L'ESSENTIEL La silicose est une maladie pulmonaire « provoquée par l'inhalation de poussière de silice cristalline respirable et est caractérisée par une fibrose pulmonaire nodulaire. »

Au Royaume-Uni, huit hommes, âgés de 27 et 56 ans, ont été exposés à la poussière de pierre artificielle, utilisée pour les plans de travail de cuisine, pendant 12,5 ans.

Parmi ces patients qui effectuaient les finitions « avec des mesures de sécurité inadéquates », l'un d'entre eux est décédé et deux ont été orientés vers une évaluation en vue d'une transplantation pulmonaire.

Au cours de la dernière décennie, la silicose due à la pierre artificielle, ou quartz, qui est fabriquée à partir de roches concassées liées entre elles par des résines et des pigments, est apparue comme un problème mondial croissant, selon des chercheurs de l'Imperial College London (Royaume-Uni). Pour rappel, cette maladie, à savoir la forme la plus ancienne d'affection pulmonaire professionnelle, est « provoquée par l'inhalation de poussière de silice cristalline respirable et est caractérisée par une fibrose pulmonaire nodulaire », indique le Manuel MSD. Elle est connue pour avoir causé des invalidités et la mort prématurée de travailleurs depuis plusieurs millénaires.

Silicose : huit hommes touchés ont été exposés à la poussière de pierre artificielle durant 12,5 ans



Selon les scientifiques britanniques, les personnes les plus à risque travaillent généralement dans des industries qui impliquent soit la découpe de matériaux contenant de la silice, soit l'utilisation de sable/argile pour la fabrication. Des épidémies de silicose ont également été signalées dans d'autres environnements de travail, touchant des adultes travaillant avec des crayons à ardoise, des jeans en denim, des fournitures dentaires et des bijoux/pierres précieuses. Dans une récente étude, publiée dans la revue Thorax, l'équipe de l'Imperial College London s’est intéressée à huit premiers cas britanniques de silicose due à la pierre artificielle.

Les patients en question étaient tous des hommes ayant entre 27 et 56 ans. D'après les données, leur exposition cumulée moyenne à la poussière de pierre était de 12,5 ans, mais variait entre 4 et 40 ans. Pour quatre personnes, elle était entre 4 et 8 ans. Ces derniers étaient en contact avec des pierres artificielles au travail, étant donné qu'ils réalisaient les finitions, notamment la découpe et le polissage des plans de travail, « avec des mesures de sécurité inadéquates ». Chez les malades souffrant la silicose, les caractéristiques cliniques de la silicose étaient proches de celles de la sarcoïdose, qui est caractérisée par des amas pathologiques de cellules inflammatoires dans de nombreux organes du corps. Parmi les malades souffrant la silicose, l'un d'entre eux est décédé et deux ont été orientés vers une évaluation en vue d'une transplantation pulmonaire.

Les facteurs augmentant les risques de souffrir de silicose chez les travailleurs

D'après le Dr Calvert Holland, un médecin hospitalier de Sheffield (Angleterre) qui a enquêté en 1843 sur la santé des couteliers locaux, les plans de travail en pierre artificielle, de par leur conception, ont une teneur en silice cristalline très élevée pour les rendre plus résistants et plus durables. Son traitement à sec avec des outils électriques sans utilisation de suppression d'eau, de ventilation par aspiration locale et d'équipement de protection respiratoire expose les travailleurs à des niveaux très élevés de poussière de silice en suspension dans l'air.



« Le deuxième facteur pertinent noté par le docteur concerne la vulnérabilité de la main-d'œuvre touchée par les épidémies. Bon nombre des personnes exposées au risque de silicose due à la pierre artificielle au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis sont des travailleurs migrants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, qui peuvent avoir une mauvaise compréhension des risques pour la santé et un accès limité aux soins de santé. Ici, les travailleurs britanniques touchés n'étaient pas soumis à une surveillance médicale annuelle », ont écrit les auteurs dans un communiqué.



Autre facteur commun à de nombreuses épidémies de silicose : le caractère limité des options socioéconomiques dont disposent les travailleurs touchés, souvent dans des conditions d'emploi précaires, « ce qui laisse à certains individus peu d'autre choix que de continuer à s'exposer de manière nocive contre l'avis médical ».

Dans les conclusions des recherches, les chercheurs britanniques signalent que le nombre de cas au Royaume-Uni est susceptible d'augmenter et que des mesures urgentes sont nécessaires pour identifier les cas et faire appliquer les réglementations.