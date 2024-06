L’exposition à la pollution de l'air dans l'enfance est associée à des troubles pulmonaires à l’âge adulte

L'ESSENTIEL Selon une étude menée sur quelque 1.300 volontaires, il existe un lien direct entre l'exposition précoce à la pollution atmosphérique et les problèmes pulmonaires à l’âge adulte.

La présence de symptômes de bronchite chez les participants était associée à une exposition, entre la naissance et l'âge de 17 ans, à deux types de polluants dans l’air.

"Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution de l'air : leurs systèmes respiratoire et immunitaire sont encore en développement et, en comparaison des adultes, ils respirent plus d'air par rapport à leur masse corporelle", avertissent les chercheurs.

Un air vicié respiré à 10 ans a-t-il des répercussions directes sur la santé des poumons à 50 ? Les études existantes ont montré que l’exposition à la pollution de l'air durant l’enfance est systématiquement associée à des problèmes pulmonaires chez les enfants, eux-mêmes systématiquement liés à des problèmes pulmonaires à l'âge adulte.

Une nouvelle étude, publiée dans l'American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine, relie les deux âges et met en évidence une association directe entre l'exposition précoce à la pollution atmosphérique et des symptômes de bronchite plus tard dans la vie.

Des symptômes de bronchite associés à une exposition à deux polluants durant l’enfance

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’Ecole de médecine Keck de l'Université de Californie du Sud (USC), aux Etats-Unis, se sont appuyés sur une étude menée sur plus de 1.300 participants durant des décennies, de l’âge d’entrée à l’école jusqu’à l’âge adulte (32 ans en moyenne à la fin du suivi). Les volontaires devaient renseigner leurs récents épisodes de bronchite, de toux chronique, mais aussi de congestion ou d’expectorations non associées à un rhume. "Un quart d’entre eux avaient montré des symptômes de bronchite au cours des 12 mois précédents", peut-on lire dans un communiqué. En parallèle, les chercheurs ont mesuré la qualité de l’air dans les environnements dans lesquels ont grandi les participants.

L’équipe de scientifiques a constaté que la présence de ces symptômes de bronchite était associée à une exposition, entre la naissance et l'âge de 17 ans, à deux types de polluants. Le premier concerne les minuscules particules dans l'air telles que la poussière, le pollen, les cendres des feux de forêt, les émissions industrielles et les produits provenant des gaz d'échappement des véhicules. Le second, le dioxyde d'azote, connu pour nuire à la fonction pulmonaire, est un sous-produit de la combustion dans les automobiles, les avions, les bateaux et les centrales électriques.

La santé des enfants très vulnérable à la pollution de l’air

"Cette étude souligne l'importance de réduire l’exposition à la pollution de l'air, en particulier pendant la période critique de l'enfance", affirment les auteurs. Et pour cause, "les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution de l'air : leurs systèmes respiratoire et immunitaire sont encore en développement et, en comparaison des adultes, ils respirent plus d'air par rapport à leur masse corporelle".

Conclusion des scientifiques, "la réduction de la pollution de l'air aurait des avantages non seulement pour l'asthme actuel chez les enfants, mais aussi pour leur santé respiratoire à mesure qu'ils grandissent à l'âge adulte".