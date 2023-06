Pollution de l'air : 6 bons gestes pour réduire les risques

L'ESSENTIEL 90 % de la population mondiale respire un air pollué.

La pollution de l’air a de nombreuses conséquence sur la santé, allant de la gêne respiratoire à des pathologies très lourdes comme le cancer.

Plusieurs gestes permettent de réduire l'impact de la pollution de l'air sur la santé.

La pollution de l'air est un problème de santé publique majeur... d'autant plus inquiétant que 90 % de la population mondiale respire un air pollué. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui a tenu un colloque sur les conséquences des polluants de l’air sur la santé avec l’Ademe le 6 juin 2023, lance une mise en garde.

Pollution de l'air extérieur et intérieur : 6 bons gestes à adopter

Il y a plusieurs mesures que nous pouvons prendre pour réduire la pollution de l'air intérieur et extérieur. L'Anses recommande dans son communiqué de :

privilégier les transports en commun, la marche, le vélo ou le covoiturage afin de réduire les émissions de CO2 et de particules fines ;

limiter l’utilisation de produits chimiques chez soi, comme les produits ménagers : ils sont, en effet, un des premiers facteurs de pollution intérieur ;

sélectionner des matériaux de construction et de décoration peu émissifs : ils sont reconnaissables grâce à leur étiquetage ;

s’équiper de matériels de chauffage respectueux : label flamme verte par exemple et chauffer uniquement quand cela est nécessaire ;

aérer son habitat et ses lieux de vie : il est recommandé d'ouvrir grands ses fenêtres pendant 5 à 10 minutes tous les jours. Cela permet de renouveler suffisamment l'air des pièces sans refroidir la maison ;

respecter l’interdiction de brûler des déchets verts.

Polluants de l'air : de nombreuses conséquences sur la santé

Les polluants de l'air proviennent de sources humaines (transports, chauffages, industries, agricultures, matériaux de construction...) mais également naturelles (pollens de plantes, activité volcanique, vents de sable...). Par ailleurs, ils ne sont pas uniquement à l'extérieur. Ils peuvent aussi être au sein de nos logements. Ils émanent par exemple des produits d’entretien, des produits d’ambiance, des meubles, des peintures…

"Les effets de la pollution de l’air sont connus depuis de nombreuses années. Il ne s’agit pas que d’effets respiratoires. En effet, si le système respiratoire, les poumons, sont les premiers concernés, les polluants de l’air, seuls ou en mélange, peuvent provoquer de nombreuses pathologies qui affectent d’autres organes : des pathologies cardiovasculaires, des effets sur la reproduction et le développement, des troubles cognitifs et des maladies neurodégénératives, des perturbations du système hormonal, etc", écrit l'ANSES.

Bien que tout le monde soit affecté par la pollution de l'air, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades sont particulièrement touchées. Les bébés et les enfants respirent plus d'air par kilogramme de poids corporel que les adultes, ce qui les expose davantage aux polluants atmosphériques et peut avoir des effets sur leur développement cognitif. De nombreuses études ont montré que les femmes enceintes exposées à une pollution atmosphérique élevée ont plus de risques d'avoir des bébés de poids plus faible ou prématurés.