Un fil dentaire peut mesurer votre niveau de stress

Les professionnels de la santé buccale recommandent d’utiliser un fil dentaire avant chaque brossage afin de nettoyer les espaces dentaires, difficiles d’accès pour la brosse à dents. Ce geste n’est pas des plus plaisants, il faut le reconnaître. Mais il pourrait bientôt avoir une autre utilité : mesurer votre niveau de stress et d’anxiété, sans que vous ayez à sortir de chez vous.

En effet, des chercheurs de l’université Tufts (USA) ont imaginé un fil dentaire high-tech qui surveille le stress de l’utilisateur au quotidien. L’appareil a été présenté dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces.

Les analyses et les examens à l'hôpital ou chez le médecin peuvent être une véritable épreuve pour les personnes anxieuses ou stressées. C’est pourquoi l’équipe américaine a eu l’idée d’introduire un test dans un geste quotidien. L’appareil des chercheurs est équipé d'un fil dentaire capable de recueillir la salive. Il la transporte jusqu'à un capteur électrochimique installé dans le manche du fil dentaire. Ce capteur est constitué d'une électrode recouverte d'un polymère à empreinte moléculaire électropolymérisé (eMIP). Il a été pensé pour détecter le cortisol, surnommé l'hormone du stress.

"Lors des tests, le cortisol présent dans la salive se fixe aux empreintes, diminuant ainsi le courant électrique traversant le capteur. Ce qui produit ainsi un signal transmis sans fil à un appareil mobile. L'intensité du signal correspond à la quantité de cortisol présente dans la salive", expliquent les auteurs dans leur communiqué. Les résultats peuvent être transmis à une application mobile, une dizaine de minutes plus tard.

Les chercheurs ont testé leur fil dentaire high-tech avec de la salive artificielle enrichie en cortisol. L’appareil parvenait bien à détecter les hausses de l’hormone du stress. Une seconde expérience a été menée avec des échantillons de salive humaine. Le fil dentaire capteur de stress a obtenu des résultats aussi bons que le test salivaire ELISA, utilisé par les professionnels de la santé pour mesurer le taux de cortisol.

Si l’équipe s’est concentrée sur la mesure de cortisol, elle avance que leur appareil pourrait être utilisé pour capter et analyser d’autres molécules présentes dans la salive.

A #DentalFloss pick with an integrated sensor now enables rapid, at-home monitoring of salivary #Cortisol, offering a convenient way to track #Stress levels as part of a daily oral care routine. @ACS_AMI https://t.co/wahFxnxLXR https://t.co/K7FmZik1Nc