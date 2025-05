Comment les enfants apprennent-ils à se repérer ?

L'ESSENTIEL À l'âge de cinq ans, le complexe rétrosplénial, une région cérébrale essentielle à la navigation à grande échelle, des enfants enregistre déjà les emplacements de certains bâtiments dans une ville virtuelle.

Dans l’expérience, ils arrivent, par exemple, à reconnaître le magasin de glaces près de la montagne ou près du lac.

De plus, les tout-petits "savent aussi comment se déplacer dans les rues pour se rendre à chacun d’eux."

Utiliser des points de repère pour s'orienter, c’est une capacité humaine cruciale. Selon Daniel Dilks, professeur de psychologie de l’université Emory (États-Unis), trois régions cérébrales sélectives effectuent des tâches distinctes et non chevauchantes. L'aire parahippocampique du lieu permet de reconnaître des lieux et de les classer par catégories. Le complexe rétrosplénial place les lieux à leur emplacement exact dans un espace plus vaste, ce qui nous aide à nous déplacer d'un endroit à un autre. Enfin, l'aire occipitale du lieu permet de se déplacer dans l’environnement immédiat sans heurter de limites ni d'autres obstacles.

Apprendre à se déplacer dans une petite ville virtuelle

Cependant, à ce jour, les origines développementales de ces capacités de navigation restent floues. "Faut-il plus d'une décennie pour qu'elle se développe, comme beaucoup le supposent, ou pourrait-elle se manifester bien plus tôt, remettant en cause cette hypothèse largement répandue ?" Ce sont les questions auxquelles le chercheur et son équipe ont voulu répondre. Pour cela, ils ont créé des protocoles expérimentaux pour des enfants de cinq ans. L’intervention a commencé avec une ville virtuelle, appelée Neuralville, qui se compose de huit bâtiments disposés dans les rues entourant une place. Des paysages distinctifs délimitent chaque point, notamment le coin de la montagne, le coin de l'arbre et le coin du lac.

Au sein d’une machine d’IRM, examinant l’activité cérébrale en temps réel, les jeunes participants ont utilisé les touches fléchées d'un ordinateur pour se déplacer dans ses rues et arriver à différents endroits. Ensuite, les enfants ont dû appuyer sur un bouton en réponse à des images appariées de la petite ville. "Par exemple, si une image d'une caserne de pompiers était affichée avec une image de montagnes, ils devaient appuyer sur le bouton si ce scénario correspondait correctement à celle de la ville."

Le complexe rétrosplénial se développe "remarquablement tôt"

Les résultats, parus dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, ont montré que les enfants de cinq ans pouvaient apprendre une carte et la mémoriser. Plus précisément, ils ont déjà conscience de l'emplacement de certains bâtiments dans la ville. "Ils savent non seulement que le glacier de la région montagneuse est différent de celui de la région des lacs, mais ils savent aussi comment se déplacer dans les rues pour se rendre à chacun d’eux."

Durant l’expérience, les tout-petits ont utilisé leur région cérébrale spécialisée dans le codage de l'emplacement des bâtiments sur une carte, qui nous permet ainsi de nous déplacer d'un endroit à un autre. "Si les capacités d'orientation à grande échelle continuent de se développer tout au long de l'enfance, nos données montrent que le système neuronal sous-jacent est établi remarquablement tôt", ont conclu les scientifiques.