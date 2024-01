Sens de l'orientation : les hommes sont-ils vraiment meilleurs que les femmes ?

L'ESSENTIEL Le fait d’avoir ou non un bon sens de l’orientation "n'a rien à voir avec la biologie chez les êtres humains", selon des chercheurs américains.

Cet avantage provient de nos expériences avec un concept ou une tâche, qui favorisent le développement de nouvelles synapses.

Dans l’étude, les femmes et les hommes, qui voyageaient et se nourrissaient de la même manière, présentaient les mêmes atouts en matière de navigation géographique.

Dans l’imaginaire collectif, les hommes ont un meilleur sens de l’orientation que les femmes. Certains pensent qu’ils disposent de cet atout grâce à leurs gènes. Cependant, une récente étude a montré qu’il n’existait aucun lien entre les compétences de navigation et l’ADN. "Il est temps de comprendre que cela n'a rien à voir avec la biologie chez les êtres humains", a déclaré, à la BBC, Justin Rhodes, professeur à l’université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains ont effectué des travaux publiés dans la revue Royal Society Open Science.

Les hommes et les femmes voyageant et se nourrissant de la même manière avaient le même sens de l’orientation

Dans le cadre des travaux, l’équipe a passé en revue 66 recherches présentant des données sur 21 espèces, dont les êtres humains. Dans la liste des espèces animales, on retrouvait la loutre, la grenouille, l'écrevisse ou encore un rongeur originaire des zones côtières de l'Argentine. Les scientifiques ont compilé les données sur la navigation géographique et la taille de la zone où une espèce vit et se déplace généralement. D’une espèce à l’autre, les auteurs ont découvert que soit "les mâles surpassaient les femelles", soit qu’il n’existait aucune différence en termes d’orientation, à une exception près : les femelles chimpanzés avaient un sens de l’orientation plus aigu que les mâles.

Après avoir analysé les recherches sur les êtres humains, incluant des données sur les chasseurs-cueilleurs, les chercheurs ont constaté que, dans les populations où les hommes participaient davantage à la chasse et à la cueillette que les femmes, ils présentaient des avantages en matière de navigation géographique. Cependant, aucune différence n’existait entre les sexes dans les populations où les hommes et les femmes voyageaient et se nourrissaient de la même manière.

"Les hommes sont plus encouragés" à explorer le monde extérieur

D’après les auteurs, le cerveau se restructure en fonction de nos expériences avec un concept ou une tâche en développant de nouvelles synapses. "Plus vous faites ces choses, plus vous y parviendrez probablement. Les hommes sont simplement plus encouragés, en raison de nos cultures, à faire davantage ce genre de choses, et ils sont donc légèrement meilleurs dans ce domaine. Toutes les données suggèrent que c'est le cas", a expliqué Justin Rhodes. Il a ajouté qu’avec les applications de navigation installées dans les smartphones, les habitants des pays occidentaux lisent rarement des cartes. "Ainsi, cet écart entre les sexes, selon la lecture des cartes, va probablement se réduire davantage."