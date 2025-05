Qu'est-ce que la paralysie du sommeil dont souffre le chanteur canadien The Weeknd ?

L'ESSENTIEL On parle de paralysie du sommeil, lorsqu’une personne se réveille et ne peut plus bouger pendant quelques instants.

"Parfois, vous voyez une silhouette dans le coin et vous entendez des voix, quels que soient ces murmures, qui ne disent rien de clair", a confié le chanteur The Weeknd qui en souffre.

Afin de ne plus avoir des épisodes de paralysie, il conseille "d'éteindre son téléphone, la télévision et les lumières."

"Le concept principal de ce film est la paralysie du sommeil, il n'y a pas d'antagonistes dans ce film, je pense que la paralysie du sommeil est l'ennemi." C’est de cette manière que le chanteur, The Weeknd, a évoqué, dans une récente interview pour le film "Hurry Up Tomorrow" qui sort le 16 mai, ce trouble dont il souffre. "J’y étais vraiment confronté, je le suis encore aujourd'hui, même si ce n'est pas autant qu'avant." Pour rappel, la paralysie du sommeil fait partie des parasomnies. Selon l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, les parasomnies provoquent des états hybrides entre veille et sommeil, en particulier lors des phases transitoires. À l'endormissement, différents états de conscience peuvent se mêler pour en former un autre, instable, qui se compose de certains caractères de la veille et d'autres propres au sommeil.

Paralysie du sommeil : "Vous êtes conscient de votre environnement, mais vous ne pouvez pas bouger"

"Ce sont des cauchemars très vifs, vous êtes au lit et vous êtes endormi, enfin à moitié, mais éveillé. Vous êtes conscient de votre environnement, mais vous ne pouvez pas bouger, vous êtes paralysé pendant presque une minute. J'ai fait des recherches à ce sujet et je me suis rendu compte que c'était simplement dû à un manque de sommeil, le cerveau étant toujours éveillé lorsque l'on dort", a expliqué l’artiste de 35 ans. En effet, comme il l’a indiqué, l'une des caractéristiques du sommeil paradoxal, l'atonie musculaire. Il s’agit de l'absence de tonus des muscles, qui se mêle à un niveau de conscience digne de l'éveil. "Après quelques secondes voire quelques minutes, la paralysie du sommeil disparaît spontanément (ou grâce à une stimulation sensorielle extérieure, tactile ou sonore)."

D’après l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, ce trouble peut s'accompagner d'hallucinations hypnagogiques. Sans danger, elles correspondent à des sensations proches du rêve, pouvant être visuelles, auditives, tactiles, kinesthésiques. "Le thème le plus fréquent lors de ces hallucinations est la sensation d'une présence intrusive et menaçante dans la chambre. Il peut s'agir également d'une impression de poids sur la poitrine ou de sorties de corps." Une expérience vécue par la star de la musique : "parfois, vous voyez une silhouette dans le coin et vous entendez des voix, quels que soient ces murmures, qui ne disent rien de clair."

Comment éviter la paralysie du sommeil ?

Pour The Weeknd, le "meilleur remède est d'éteindre son téléphone, la télévision et les lumières." Quant à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, elle recommande de ne pas dormir sur le dos, mais plutôt sur le côté ou le ventre afin d’interrompre les hallucinations ou l'atonie musculaire. Autre conseil : essayer de bouger les yeux sous les paupières ou bouger les orteils, "seules parties du corps non soumises à l’atonie." Enfin, il est possible d’interrompre un épisode de paralysie en touchant ou en pinçant le dormeur.