Une IA peut connaître votre âge réel à partir d'un simple selfie

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point FaceAge, une intelligence artificielle capable d’estimer l’âge biologique à partir d’une simple photo du visage, ouvrant la voie à une médecine plus personnalisée.

Testée sur des milliers de patients atteints de cancer, elle s’est révélée plus précise que les médecins pour prédire l’espérance de vie à court terme.

Si les résultats sont prometteurs, les chercheurs insistent sur la nécessité de garantir un usage éthique, uniquement dans l’intérêt du patient.

Et si votre visage pouvait en dire plus long que votre date de naissance ? Une nouvelle étude publiée dans The Lancet Digital Health révèle qu'une intelligence artificielle (IA), baptisée FaceAge, est capable d'estimer l'âge biologique d'une personne, c'est-à-dire l'âge réel de ses cellules, grâce à une simple photo. Cette innovation ouvre la voie à une médecine plus personnalisée, notamment dans le traitement du cancer, mais aussi dans l'évaluation de l'état général de santé.

Un selfie pour sonder la santé cellulaire

FaceAge repose sur un algorithme d'apprentissage profond entraîné sur près de 59.000 portraits d'adultes en bonne santé. Il a ensuite été testé sur plus de 6.000 patients atteints de cancer. Résultat : ces patients présentaient en moyenne un âge biologique supérieur de 4,79 ans à leur âge chronologique. Les chercheurs ont constaté que plus cet écart est important, plus les chances de survie diminuent, même en tenant compte du sexe, de l'âge officiel et du type de tumeur.

"Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour estimer l'âge biologique à partir d'une photo du visage, et notre étude montre que cette information peut avoir une valeur clinique", explique Hugo Aerts, directeur du programme d'intelligence artificielle médicale au Mass General Brigham (Etats-Unis), dans un communiqué.

L'enjeu est majeur : adapter les traitements à la réalité biologique des patients plutôt qu'à leur seul âge civil. "Notre hypothèse est que FaceAge pourrait être utilisé comme biomarqueur pour quantifier l'âge biologique d'un patient et aider le médecin à prendre ces décisions difficiles", ajoute le Dr Raymond Mak, oncologue au même hôpital. Par exemple, un homme de 75 ans avec un âge biologique de 65 ans pourrait ainsi supporter une radiothérapie lourde, contrairement à un patient plus jeune mais dont les cellules sont vieillies prématurément. Cette différenciation pourrait aussi s'appliquer à d'autres interventions comme la chirurgie cardiaque, les prothèses ou les soins palliatifs.

Des performances supérieures aux intuitions humaines

Lorsque des médecins ont été invités à prédire l'espérance de vie à court terme de patients en soins palliatifs, leurs estimations se sont améliorées de manière significative avec l'aide de FaceAge. Sans cet outil, leurs prédictions étaient à peine meilleures que le hasard... FaceAge se base sur des indices subtils du tonus musculaire plutôt que sur des signes superficiels comme les cheveux gris ou les rides, permettant une analyse plus objective et précise.

Les chercheurs affirment que l’application d’IA n'a pas montré de biais racial significatif dans les tests réalisés, mais ils poursuivent l'entraînement de l'algorithme sur une base de 20.000 patients pour en accroitre la fiabilité. "Il faut s'assurer que ces technologies ne soient utilisées que dans l'intérêt du patient", prévient Hugo Aerts, en référence aux risques d'utilisation peu éthique par les assureurs ou les employeurs.