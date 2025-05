Ces aliments qui peuvent empêcher les médicaments d’agir

L'ESSENTIEL La consommation d’aliments, de boissons, de compléments alimentaires ou de tabac peut entraîner une diminution ou une hausse de l’action d’un médicament, mais aussi accroître certains de ses effets indésirables.

À l’inverse, certains traitements peuvent modifient l'appétit, le métabolisme tissulaire et l'absorption de nutriments.

Pour éviter ces effets secondaires, il convient de ne pas associer médicaments et alcool, café, agrumes, notamment le pamplemousse, réglisse et produits riches en vitamines K.

"La nutrition peut affecter la réponse de l'organisme aux médicaments. À l'inverse, les médicaments peuvent affecter la nutrition de l'organisme." C’est ce que signale le Manuel MSD. En effet, on parle d’interaction médicamenteuse lorsqu’un ou plusieurs effets d’un médicament sont modifiés par un autre produit, comme un aliment, une boisson, un complément alimentaire, ou la consommation de tabac.

Associer certains aliments et médicaments peut perturber l’action du traitement

Selon l’Assurance Maladie, une interaction peut causer une diminution de l’action du médicament. "Le produit en cause entrave son absorption ou son action dans l’organisme, voire augmente son élimination." Autre effet possible : une augmentation de l’action du médicament. Dans ce cas, l’aliment, la boisson, le complément alimentaire ou le tabac, en cause, empêche la dégradation du comprimé par l’organisme, ou son élimination, ce qui peut conduire à des risques de surdosage et de toxicité. La consommation d’un autre produit peut aussi accroître certains effets indésirables du traitement.

Dans le cas inverse, "nombre de médicaments modifient l'appétit, l'absorption de la nourriture et le métabolisme tissulaire. Certains augmentent la motilité du tube digestif, diminuant l'absorption de la nourriture. D'autres traitements diminuent la motilité du tube digestif. Des médicaments affectent le métabolisme des minéraux. Certains antibiotiques réduisent l'absorption du fer, de même que certains aliments Des traitements affectent l'absorption ou le métabolisme des vitamines", peut-on lire sur le site du Manuel MSD.

Café, pamplemousse, alcool… Quels sont les produits à éviter en cas de prise de médicaments ?

La consommation d’alcool doit être évitée avec tous les médicaments qui réduisent la vigilance (somnifères, analgésiques, médicaments contenant de la codéine, antidépresseurs, antiallergiques), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (diclofénac, ibuprofène, etc.) et l’aspirine. "Cette interaction peut provoquer des brûlures d’estomac et des reflux gastro-œsophagiens acides", précise l’Assurance Maladie. Ces effets secondaires peuvent aussi être observés en cas d’ingestion d’agrumes, tels que l’orange ou le citron.

Parmi les interactions connues, dont on parle de plus en plus ces dernières années, on retrouve le jus de pamplemousse et certains traitements. Étant donné que son ingestion augmente l’absorption de certains médicaments par l’organisme, il convient de ne pas en boire dans les deux heures qui précèdent la prise de traitements, en particulier ceux contre le cholestérol de la famille des statines, en raison d’un risque d’atteintes musculaires graves à long terme, et certains immunosuppresseurs (tacrolimus, ciclosporine), avec un risque d’atteinte rénale. "Il est également conseillé d’en limiter la consommation à moins d’1/4 de litre par jour."

Dans la liste des produits à éviter figure également le café. La prise de certains antibiotiques, notamment de la famille des fluoroquinolones, diminue l’élimination de la caféine. Cela peut provoquer son accumulation dans l’organisme, avec un surdosage et des effets toxiques, comme des palpitations cardiaques, des nausées et des hallucinations. Les patients asthmatiques prenant de la théophylline ne doivent également pas boire du café, car les deux substances peuvent causer une augmentation des effets indésirables du médicament.

La vitamine K incompatible avec des anticoagulants

On bannit les aliments riches en vitamines K, comme les choux, les brocolis, les épinards, le persil ou encore les abats, en cas de traitement anticoagulant oraux (fluindione, acénocoumarol). "Cet apport supplémentaire à l’organisme diminue l’efficacité des médicaments anticoagulants, un risque de formation de caillots sanguins dans les vaisseaux veineux ou artériels (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, etc.) est présent."

Enfin, il est déconseillé aux personnes hypertendues suivant un traitement de consommer du réglisse. Cet aliment provoque naturellement une hausse de la pression artérielle.