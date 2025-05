Compléments alimentaires après 60 ans : les précautions à prendre

L'ESSENTIEL Beaucoup de séniors consomment des compléments alimentaires pour améliorer leur qualité de vie.

Cette forme d'automédication peur avoir des effets néfastes, notamment des interactions avec des traitements médicaux.

Ces produits doivent être consommés sur avis d'un médecin et faire l'objet d'un suivi médical pour surveiller leurs effets.

Près de 60% des personnes de plus de 60 ans prendraient des compléments alimentaires sans que ceux-ci soient prescrits par leur médecin et sans suivi médical. Une forme d'automédication contre laquelle l'ANSES a diffusé une mise en garde. Celle-ci souligne notamment les précautions à prendre pour les séniors dans la consommation de curcuma, de collagène et de magnesium.

À partir de 60 ans, le corps subit de nombreux changements qui peuvent nécessiter une attention particulière en matière de nutrition et de santé. Les compléments alimentaires apparaissent souvent comme une solution pour combler les carences nutritionnelles et améliorer la qualité de vie. Cependant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en France souligne l'importance de la prudence face à cette forme d'automédication. Voici un aperçu des précautions à prendre.

Attention aux risques liés à l'automédication

Les compléments alimentaires sont des produits concentrés en nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils se présentent sous diverses formes: comprimés, capsules, poudres ou liquides. Ils sont destinés à compléter l'alimentation courante et peuvent contenir des vitamines, minéraux, plantes, acides gras, ou acides aminés.

Avec l'âge, le métabolisme change et certains nutriments peuvent être moins bien absorbés. Cependant, l'automédication avec des compléments alimentaires peut présenter des risques. Une des principales inquiétudes de l'ANSES est l'interaction potentielle entre ces produits et les médicaments prescrits. Par exemple, le millepertuis, souvent utilisé pour améliorer l'humeur, peut interagir avec divers médicaments, réduisant leur efficacité ou augmentant le risque d'effets secondaires. De la même façon, le curcuma peut modifier le métabolisme hépatique et l'excès de magnésium peut entraîner des nausées et des diarrhées.

En outre, une surconsommation de certains compléments peut entraîner des toxicités. Par exemple, un excès de vitamine A peut être nocif pour les os, tandis qu'une supplémentation excessive en fer peut provoquer des troubles digestifs et des dommages aux organes.

Compléments alimentaires : quelles sont les précautions à prendre

. Consulter un professionnel de santé : Avant de prendre tout complément, il est essentiel de consulter un médecin ou un pharmacien. Ils pourront évaluer les besoins spécifiques et recommander des produits adaptés, en tenant compte des médicaments en cours.

. Évaluer les besoins réels : Plutôt que de s’appuyer sur des compléments, il est recommandé de privilégier une alimentation équilibrée et variée pour combler les besoins nutritionnels. Dans certains cas, des analyses sanguines peuvent être nécessaires pour identifier des carences spécifiques.

. Choisir des produits de qualité : Privilégier les marques reconnues et les produits ayant subi des tests rigoureux pour garantir leur efficacité et leur sécurité.

. Suivre les doses recommandées : Les étiquettes des compléments alimentaires fournissent des indications sur la posologie à respecter. Il est crucial de s’y conformer pour éviter tout risque de surdosage.

. Rester à l’écoute de son corps : Être attentif à d'éventuels effets secondaires ou symptômes inhabituels et les signaler à un professionnel de santé.

Quelles sont les alternatives aux compléments alimentaires

Une approche holistique de la santé, impliquant une alimentation saine, une activité physique régulière et une hydratation adéquate, reste la meilleure stratégie pour maintenir la vitalité après 60 ans. Enrichir son alimentation en fruits, légumes, protéines maigres, et bonnes graisses peut souvent suffire à couvrir les besoins nutritionnels. Certaines pratiques comme la phytothérapie ou l’usage d’huiles essentielles peuvent également être envisagées, mais, encore une fois, sous la supervision d’un professionnel qualifié.