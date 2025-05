«Cododo» : un bébé retrouvé mort par sa mère qui s’est endormie avec lui

L'ESSENTIEL Dans la nuit de lundi 28 à mardi 29 avril, un enfant de 16 jours a été déclaré mort après avoir été retrouvé par sa mère dans le lit qu’elle partageait avec lui après l’avoir allaité.

Dans le cadre de l’enquête, toutes les hypothèses, y compris celle de la mort subite du nourrisson, sont envisagées.

Pour rappel, le "cododo", c’est-à-dire le fait de dormir avec son enfant, est déconseillé "à cause des couvertures, oreillers ou même du matelas s’il est trop mou, qui peuvent représenter des dangers d’étouffement ou d’écrasement accidentel."

À Nanterre, un drame est survenu dans la nuit de lundi 28 à mardi 29 avril dernier, selon Le Parisien. À son réveil, une femme de 35 ans a découvert le corps inerte de son bébé de 16 jours, plus précisément son visage cyanosé, à côté d’elle dans son lit. Vers 2h30, elle a appelé les secours en leur expliquant que l’enfant ne respirait plus. Sur place, ces derniers ont tenté de réanimer le nourrisson, mais à 3h15, il a été déclaré mort. Interrogée par les policiers, la mère a déclaré avoir placé son nouveau-né dans son lit pour l’allaiter et les deux se seraient ensuite endormis. "Dans son sommeil, il est possible qu’elle l’ait étouffé avec le poids de son corps", a indiqué une source policière le quotidien. À la suite de l’incident, une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour déterminer les causes du décès. Si la piste accidentelle est privilégiée, l’hypothèse d’un décès par mort subite du nourrisson n’est, à ce stade, pas exclue.

"Cododo", une pratique à risque pour le bébé

Dans le cas de cette maman et de son enfant, on parle de "cododo", ou "co-sleeping" en anglais. Cela désigne le fait de dormir avec son bébé. Bien que cela puisse sembler une solution naturelle pour renforcer le lien affectif et pratique en cas d’allaitement, cette habitude est à éviter. "Le lit des parents n’est pas adapté à un nouveau-né, notamment à cause des couvertures, oreillers ou même du matelas s’il est trop mou, qui peuvent représenter des dangers d’étouffement ou d’écrasement accidentel", peut-on lire sur le site du Service Public d'information en santé.

Mort subite du nourrisson : comment coucher son enfant en toute sécurité ?

Pour assurer la proximité sans danger, les autorités sanitaires recommandent d’opter pour une alternative plus sécurisée, comme l’utilisation d’un lit attenant, comme un berceau collé au lit parental, qui permet au bébé d’avoir son propre espace de sommeil, ou plus simplement le fait de placer le lit du bébé dans la chambre parentale durant les premiers mois.

Afin de prévenir la mort subite du nourrisson, qui concerne 250 à 350 enfants par an selon Santé Publique France, il convient de respecter certaines règles. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise de coucher les enfants sur le dos, dans une turbulette ou une gigoteuse adaptée à leur taille et à la saison, sur un matelas ferme dans son lit à barreaux. Les lits d’adultes, fauteuils, canapés, poufs ne sont pas adaptés pour le sommeil des nourrissons, y compris pour une courte sieste, signale le ministère de la Santé. "Ne mettez rien dans son lit (ni doudous, ni jouets) pour éviter qu'il les attrape et s'étouffe. N'utilisez pas de réducteurs de lits, cale-têtes et cale-bébés : il pourra ainsi bouger librement. Laissez-le regarder dans toutes les directions, sans tour de lit."