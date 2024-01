Mort subite du nourrisson : des chercheurs mettent le doigt sur une cause possible

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, des bébés victimes de la mort subite du nourrisson auraient eu des convulsions 30 minutes avant le décès.

Ces convulsions auraient duré moins de 60 secondes.

Ces résultats permettent de mieux comprendre la mort subite du nourrisson mais aussi d’autres causes de décès, comme ceux liés à l’épilepsie.

250 à 350 enfants sont victimes chaque année de la mort subite du nourrisson, selon Santé publique France et, les trois quart des cas surviennent avant l’âge de six mois. “La cause du syndrome de mort subite du nourrisson est inconnue, mais elle est probablement due à un dysfonctionnement des mécanismes neuronaux de contrôle cardiorespiratoire”, indique le Manuel MSD.

Des convulsions 30 minutes avant la mort subite du nourrisson

Mais des chercheurs ont peut-être trouvé une cause, ou plutôt un symptôme qui se produit avant la mort subite du nourrisson : des crises de convulsions musculaires. Leur étude est parue dans la revue Neurology.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de 300 nouveau-nés victimes de la mort subite du nourrisson. En parallèle, ils ont aussi observé les enregistrements vidéo - provenant de caméras installées dans la chambre ou sur le berceau - de bébés endormis, dont sept sont décédés suite à des convulsions. D’après les auteurs, celles-ci ont duré moins de 60 secondes et ont eu lieu 30 minutes avant la mort.

“Les crises convulsives sont peut-être l’arme fatale que la science médicale recherche pour comprendre pourquoi ces enfants meurent”, indique Orrin Devinsky, neurologue et chercheur principal de l’étude, dans un communiqué. Il précise que ces résultats permettent de mieux comprendre la mort subite du nourrisson mais aussi d’autres causes de décès chez les plus petits, comme ceux liés à l’épilepsie.

Les convulsions à l’origine d’autres décès chez les nourrissons

Les auteurs assurent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la façon dont les convulsions - avec ou sans fièvre - peuvent provoquer une mort subite.

Ils précisent que de précédents travaux, menés auprès de patients épileptiques, ont montré des difficultés respiratoires potentiellement mortelles après une crise de convulsion. Chez certains nourrissons de l’étude, les scientifiques ont aussi observé des difficultés respiratoires.