Pour préserver votre longévité, buvez plutôt du café le matin

L'ESSENTIEL Boire du café uniquement le matin pourrait augmenter l'espérance de vie.

Une étude montre que cela réduit le risque de mortalité toutes causes confondues et le risque de mortalité spécifique aux maladies cardiovasculaires.

Il est donc conseillé d’éviter le café, même décaféiné, après 12 heures.

Rien de tel pour commencer sa journée : un café bien chaud ! Consommer cette boisson uniquement le matin pourrait augmenter l'espérance de vie, selon une nouvelle étude publiée dans la revue European Heart Journal.

Un risque de mortalité plus faible chez les buveurs de café du matin

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont étudié les données de plus de 40.000 personnes, collectées entre 1999 et 2018. Parmi les participants, deux groupes ont été identifiés :

les buveurs de café du matin uniquement, soit 36 % ;

ceux qui en consomment toute la journée, soit 14 %.

Les scientifiques ont ensuite étudié l’heure de consommation de cette boisson, en ajustant certains facteurs de confusion, comme la quantité de café ou le temps de sommeil.

Résultats : les participants qui n’en consommaient que le matin avaient une espérance de vie plus longue, comparativement aux personnes qui en buvaient toute la journée ou à celles qui n’en prenaient jamais. Et ce, indépendamment des quantités de café consommées ! Dans le détail, les scientifiques ont observé une réduction du risque de mortalité toutes causes confondues et du risque de mortalité spécifique aux maladies cardiovasculaires.

"Les personnes qui boivent du café uniquement le matin ont une espérance de vie plus longue et sont moins susceptibles de souffrir d'une crise cardiaque, indique Aurelio Rojas, cardiologue, à Surrey Live. Cela pourrait s'expliquer par le fait que boire du café l'après-midi semble perturber notre rythme circadien et la sécrétion d'hormones qui régulent notre repos, comme la mélatonine ou le cortisol, augmentant ainsi notre niveau de stress".

Dernier café avant midi, même décaféiné !

À quelle heure doit-on prendre son dernier café ? L’idéal est de ne pas en boire après 12 heures, ce qui implique de sacrifier, pour ceux qui en sont adeptes, l’expresso ou l’allongé pour finir le déjeuner. Et ne croyez pas le substituer par un décaféiné, car les effets sont les mêmes !

"Rappelons que le café a des effets bénéfiques sur le cœur, comme la réduction du risque de diabète, l'amélioration de la perte de poids et l'amélioration de la santé cardiovasculaire grâce à son puissant effet antioxydant, souligne Aurelio Rojas. Il est également important que votre café soit torréfié naturellement, jamais du torrefacto (une méthode où du sucre est ajouté aux grains) ou un mélange".

Enfin, pour maximiser les bienfaits du café, il vaut mieux ne pas trop en boire - quatre à cinq tasses par jour maximum - et le consommer bien noir, c’est-à-dire sans ajout de sucre, de lait ou de sirop.