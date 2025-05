Ostéopathie crânienne pour les bébés : «non dénuée de risque et au mieux inutile»

L'ESSENTIEL Selon la Société Française de Pédiatrie, l’ostéopathie crânienne consisterait à rétablir "des flux cérébraux" ou "repositionner les os du crane en posant ses mains expertes de chaque côté de la tête."

Cependant, "en l’absence d’évaluations d’efficacité", elle se positionne pour contre-indiquer cette pratique chez les nouveau-nés et les nourrissons "pour la forme du crâne ou pour aider à l’allaitement."

"Nous demandons un niveau d’exigence pour l’évaluation des pratiques d’ostéopathie adapté à l’importance de la santé des nourrissons."

Dès la grossesse et en maternité, certains professionnels de santé vantent les mérites de l’ostéopathie pour les bébés. Pour rappel, les séances, dont le coût peut aller de 60 à 70 €, sont réalisées par « des non professionnels de santé » et non prises en charge par l’Assurance Maladie. "Cependant, certaines mutuelles santé incluent dans leur offre le remboursement de ces séances de bien-être. Cela a possiblement contribué à légitimer cette approche pourtant non médicale, non validée et non reconnue."

La SFP déconseille les séances d’ostéopathie crânienne pour les bébés

Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents en font également l’apologie afin de soulager des symptômes, comme la constipation, des coliques, des tétées difficiles, des infections répétées des voies arédiennes supérieures, un ballonnement ou des otites, chez leur enfant en bas âge. Plus précisément, ils témoignent en utilisant "des arguments de type publicitaire". Problème : ces derniers ne reposent "sur aucune évaluation objective ni scientifique." En décembre 2024, l’Académie de Médecine avait mis en garde contre ces pratiques coûteuses, qualifiées de "viscérales et crâniennes", qu’elle a jugé "sans fondement scientifique avéré et d’efficacité et de sécurité non démontrées."

Le 25 avril, c’est la Société Française de Pédiatrie (SFP) qui a donné son avis sur la question. Elle contre-indique la pratique de l’ostéopathie chez les nouveau-nés et les nourrissons "en l’absence d’évaluation d’efficacité, et surtout devant le risque auxquels sont exposés les nouveau-nés qui font l’objet de ces manipulations, au mieux inutiles". Dans son communiqué, elle évoque les principes de l’ostéopathie crânienne, comme le fait de rétablir "des flux cérébraux" ou "repositionner les os du crane en posant ses mains expertes de chaque côté de la tête. Un concept trop dogmatique sans explication compatible avec une vraisemblance scientifique."

Évaluer cette pratique à "un niveau d’exigence adapté à l’importance de la santé" des enfants

Ensuite, elle cite plusieurs essais cliniques, notamment une étude faite par l’équipe du CHU de Montpellier montrant que les manipulations précoces d’ostéopathie n’ont aucun effet pour prévenir les déformations du crâne. Une autre recherche, menée par l’équipe de néonatologie du CHU de Nantes, n’a révélé aucune influence des séances sur le taux d’allaitement des mères à un mois de vie. "À la lumière de ces résultats, la pratique de l’ostéopathie néonatale ne devrait donc pas être indiquée pour la forme du crâne ou pour aider à l’allaitement."

"Nous demandons un niveau d’exigence pour l’évaluation des pratiques d’ostéopathie adapté à l’importance de la santé des nourrissons ; cela ne peut passer que par la réalisation d’études qui permettront de répondre aux questions de l’utilité, de l’efficacité et de la sécurité des pratiques d’ostéopathie", a conclu la SFP.