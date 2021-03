Ostéopathie : pas d’efficacité démontrée dans la lombalgie chronique

Les invités du Dr Jean-Paul Marre :

Le Pr François Rannou, chef du service de rééducation à l'Hôpital Cochin, à Paris, présente la première large étude randomisée versus placebo sur les manœuvres ostéopathiques dans la lombalgie chronique. Publiée dans le JAMA Internal Medicine, l'étude ne montre pas de bénéfice cliniquement évident sur le handicap et aucun sur la douleur

Le Pr Claire Mounier-Vehier, chef de service à l’Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation « Agir pour le cœur des femmes », analyse les résultats de l'étude SWEDHEART sur les infarctus sans facteurs de risque modifiable et leur pronostic dans The Lancet.

Et aussi :

• Chez les malades Covid+ à haut risque, le cocktail d’anticorps monoclonaux de Regeneron réduit drastiquement le risque d’hospitalisation et de décès

• Maladie de Horton : un anti-récepteur de l’IL6, permet de sevrer plus rapidement les corticoïdes tout en mettant les malades en rémission, rémission qui ne dure pas toujours.

• Pollution automobile, plus les niveaux d’exposition au carbone-suie au domicile des personnes sont élevés, plus le risque de cancer du poumon est accru