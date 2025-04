Obésité infantile : l’exposition précoce aux antibiotiques en cause ?

L'ESSENTIEL L'exposition aux antibiotiques avant et pendant la grossesse n'était pas associée au surpoids ou à l'obésité infantile.

Cependant, les bébés prenant ces médicaments avant l’âge de deux ans avaient un IMC supérieur de 0,067, un risque de surpoids supérieur de 9 % et un risque d'obésité supérieur de 20 % à celui des enfants non exposés.

"Les professionnels de santé doivent être prudents lorsqu'ils prescrivent des antibiotiques aux jeunes enfants, en particulier ceux qui ne sont pas nécessaires en cas d'infections des voies respiratoires supérieures."

L'obésité infantile est un problème croissant dans le monde entier. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université d'Oulu (Finlande) ont signalé que la consommation d’antibiotiques, dont la prescription est fréquente chez les jeunes enfants, avant l'âge de deux ans était un facteur de risque d’excédent de graisse dans le corps. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont comparé les effets de l'exposition aux antibiotiques avant et pendant la grossesse, à la naissance ainsi que durant l'enfance sur le risque de surpoids et d’obésité chez les jeunes.

Aucun lien entre l'IMC et la prise d'antibiotiques avant et pendant la grossesse

Pour mener à bien les travaux, présentés lors du congrès 2025 du Pediatric Academic Societies (PAS), qui a eu lieu du 24 au 28 avril à Honolulu, l’équipe a passé en revue des registres nationaux complets et des dossiers médicaux. À partir de ces informations, elle a suivi 33.095 enfants nés par voie basse en Finlande. "Le moment de l'exposition aux antibiotiques était catégorisé : un an avant la grossesse, pendant la grossesse, durant la période périnatale et au cours des deux premières années de vie. Les critères d'évaluation étaient l'indice de masse corporelle (IMC) à 24 mois et l'incidence cumulée du surpoids et de l'obésité jusqu'à 12 ans."

D’après les résultats, les mères de 12.869 enfants (39 %) ont été exposées aux antibiotiques un an avant le début de la grossesse, 9.073 enfants (27 %) pendant la grossesse, 6.983 enfants (21 %) pendant la période périnatale et 22.453 enfants (68 %) au cours des deux premières années de vie. L'exposition aux antibiotiques avant et pendant la grossesse n'a pas été associée au surpoids et à l'obésité chez les enfants.

Obésité : l'exposition aux antibiotiques avant 2 ans est liée à une prise de poids

En revanche, les bébés exposés aux antibiotiques au cours de leurs deux premières années de vie présentaient un IMC supérieur de 0,067, ajusté selon l'âge et le sexe, un risque de surpoids supérieur de 9 % et un risque d'obésité supérieur de 20 % à celui des jeunes non exposés. "Le même phénomène a été observé dans l'analyse à long terme jusqu'à l'âge de 12 ans pour l'obésité." Selon les auteurs, "les professionnels de santé doivent être prudents lorsqu'ils prescrivent des antibiotiques aux jeunes enfants, en particulier ceux qui ne sont pas nécessaires en cas d'infections des voies respiratoires supérieures."