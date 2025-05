Comment encourager votre enfant à apprécier de nouveaux aliments

L'ESSENTIEL La méfiance d'un enfant face aux nouveautés dans son alimentation est un phénomène normal.

Il est important que les repas de l'enfant restent des moments agréables.

Il faut à la fois respecter son droit à refuser un aliment nouveau et susciter sa curiosité en l'impliquant dans la préparation du repas.

Entre les grimaces, les refus ou les petits succès inattendus, l'alimentation des tout-petits préoccupe beaucoup de parents. Pourtant, il est normal qu'un enfant soit méfiant face à la nouveauté. Ce qu'on appelle la « néophobie alimentaire » fait partie du développement et tend à diminuer avec le temps.

Créer un climat positif autour des repas

Pour encourager votre enfant à goûter de nouveaux aliments, il est essentiel d'instaurer une ambiance détendue à table. Les repas doivent rester des moments agréables, sans pression ni chantage.

Votre enfant doit savoir que ses goûts sont respectés et qu'il a le droit de refuser. Cela lui permettra de tester de nouvelles saveurs plus facilement. S'il refuse un aliment, dites simplement que vous comprenez qu'il n’a pas envie aujourd’hui, mais que vous en proposerez une autre fois. Vous l’aidez ainsi à associer la découverte alimentaire à une expérience sereine et non à une source de stress.

L'impliquer dans la découverte

Si vous voulez susciter sa curiosité, impliquez-le dans le processus de préparation. Invitez-le, par exemple, à choisir un légume ou un fruit pendant les courses, puis laissez-le participer à la cuisine, même s'il s'agit juste de nettoyer les légumes.

Cette implication lui permet de rendre l'aliment plus familier et lui donne envie d'être acteur de la découverte. Il sera ainsi plus motivé à goûter, puisqu’il sera fier de sa contribution.

Montrer l'exemple

Les enfants apprennent par imitation. Voir ses parents ou bien ses frères et sœurs manger avec plaisir certains aliments va leur donner envie de faire de même.

Il est donc important de montrer l’exemple, sans exagérer non plus. Si vous goûtez un nouveau plat avec curiosité, votre enfant sera tenté de vous imiter. Si c’est le cas, félicitez-le chaleureusement pour valoriser son effort, mais pas forcément le résultat. Vous l'encouragez ainsi à renouveler l'expérience.

En savoir plus : "L'alimentation des enfants racontée aux parents ... Donnez à votre enfant le goût de bien manger" de Jean-François Desessard et Sophie Nicklaus.