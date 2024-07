Alimentation : voici l'âge où les enfants détestent le plus les morceaux

L'ESSENTIEL Beaucoup d'enfants ne raffolent pas de la présence de graines, de pulpe ou de morceaux dans leur nourriture. Une étude montre que c'est à 6 ans qu'ils le supportent le moins.

Le rejet des textures complexes pourrait être lié à un réflexe protecteur face aux nouveaux aliments.

Pour diversifier l'alimentation de ses enfants, il ne faut pas hésiter à introduire les nouveaux plats entre 8 et 15 fois.

Votre enfant fait des histoires dès qu'il y a des fruits dans son yaourt, de la pulpe dans son jus d'orange, des grumeaux dans sa purée ? La répulsion pour les "morceaux" est courante chez les plus jeunes. Et pour les chercheurs de l'Université de Copenhague, elle est la plus fréquente à 6 ans. Dans leur étude sur les préférences alimentaires pendant l'enfance parue le 1er juillet 2024, ils tentent d’expliquer l’origine de cette répugnance répandue parmi ce groupe d’âge.

Les enfants de 6 ans n’aiment pas les morceaux

Pour mieux comprendre les goûts alimentaires des plus jeunes, les chercheurs ont demandé à 485 enfants âgés de cinq à douze ans de choisir entre six aliments différents contenant ou non des grumeaux, des graines et des morceaux de fruits. Les images représentaient du pain, du jus d'orange, du beurre de cacahuète, de la confiture de fraises, du yaourt ou de la soupe à la tomate. Dans un second essai, le même test était réalisé avec de la vraie nourriture.

76 % des enfants de six ans ont opté pour des aliments sans grumeaux. Il s’agit du taux le plus élevé parmi toutes les tranches d'âge. À titre de comparaison, les participants de 5 ans étaient 69 % et ceux de 7 ans étaient 74 %. Passé 6 ans, plus l'âge avance, plus le taux de rejet diminue. Ainsi, seulement 56 % des 12 ans n’aiment pas les morceaux.

"Le fait que globalement les enfants n’aiment pas avoir trop de grumeaux dans la nourriture est probablement quelque chose que beaucoup de gens peuvent reconnaître. Mais c'est la première fois qu'une étude scientifique relie aussi clairement un groupe d'âge spécifique, à savoir les enfants de six ans, à cette préférence alimentaire", explique le Dr Ching Yue Chow, premier auteur de l'étude dans un communiqué.

Préférence alimentaire des enfants : d'où vient ce rejet ?

Pourquoi un rejet des plats ayant des morceaux vers 6 ans ? Ching Yue Chow avance une hypothèse : un réflexe de protection.

"La néophobie alimentaire est souvent décrite comme la réticence à manger des aliments nouveaux ou inconnus. On pense qu'il s'agit d'une fonction protectrice visant à empêcher les enfants de manger des aliments potentiellement toxiques ou d'autres choses dangereuses lorsqu'ils commencent à devenir plus indépendants. Des études ont rapporté que la néophobie alimentaire commence dès le sevrage. Elle augmente fortement à mesure que l'enfant devient plus mobile et indépendant, atteignant un pic vers l'âge de 6 ou 7 ans, explique l’expert avant de conclure, il est donc logique que ce groupe particulier de notre étude n'aime pas trop de grumeaux dans la nourriture, car c'est à cet âge qu'il est le plus prudent en matière de nourriture."

Il ajoute que l'intérêt grandissant pour les aliments texturés qui apparaît en grandissant, pourrait venir de l’entourage : "À mesure que les enfants atteignent l'âge scolaire, ils peuvent être davantage influencés par leurs camarades de classe et d'autres membres de leur entourage pour essayer de nouveaux types d'aliments et avoir davantage envie d'élargir leurs horizons. Nous pouvons également constater que la proportion de personnes souhaitant manger des aliments contenant des morceaux augmente de concert avec leur âge".

Comment aider les enfants à découvrir de nouveaux aliments ?

Pour le chercheur, il faut accepter la "phase anti-morceaux" de son enfant, même si cela peut être frustrant lorsqu’elle complique les repas, et se rappeler que cela peut changer une fois qu’il aura dépassé "l’âge critique". Son conseil est de simplement continuer à présenter régulièrement des aliments avec des morceaux.

"De nombreuses recherches sur les enfants et les aliments montrent que l'exposition répétée à de nouveaux plats a un effet positif sur leur volonté de les manger. Plus précisément, il s'agit de donner aux enfants la possibilité de goûter de nouveaux aliments lorsqu’il y a quelque chose dans l'assiette qu’ils connaissent déjà. Souvent, il faut leur présenter le nouveau plat 8 à 15 fois avant de développer une préférence pour celui-ci, mais la persévérance est payante", assure Ching Yue Chow.

En revanche, oubliez le marchandage ou le chantage. "Récompenser un enfant avec une glace s'il mange ses brocolis est une stratégie à très court terme. Parce qu’au moment où vous retirez la glace, ils ne veulent plus manger d’aliments sains. En même temps, vous ne devriez pas faire pression sur un enfant ou essayer de le forcer à manger certaines choses, car vous risquez qu'il mange encore moins qu'avant le nouvel aliment parce qu'il l'associe à quelque chose de négatif", explique le scientifique.