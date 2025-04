Pourquoi notre état émotionnel influence notre comportement au volant

L'ESSENTIEL En voiture, les aléas de la circulation peuvent générer du stress et de la frustration.

Cela peut déboucher sur des comportements agressifs et dangereux.

Garder son calme, par exemple en maîtrisant sa respiration, favorise les interactions positives avec les autres conducteurs.

Il nous arrive à tous d'être stressés, en colère, impatients ou fatigués, au volant, nos émotions peuvent avoir une véritable influence. Plutôt que de les laisser prendre le dessus, il est possible d'avoir une approche constructive et bienveillante qui permet de réduire le danger.

Reconnaître l'impact des émotions sur la conduite

Même si nous avons l'impression d'être dans un environnement familier, prendre le volant, c’est être soumis à des pressions extérieures : embouteillages, retards ou comportements imprévisibles des autres conducteurs. Il est donc normal de ressentir du stress et de la frustration.

Si ces émotions ne sont pas maîtrisées, elles peuvent se traduire par des comportements agressifs comme des accélérations brusques, des changements de voie dangereux ou même des gestes d'énervement et des insultes. Ce qu'on appelle la "rage au volant" n’est pas qu’un manque de contrôle, mais le résultat de cette interaction complexe entre nos émotions et les circonstances extérieures.

Mal gérer ses émotions peut mener à une conduite agressive

La conduite agressive implique des comportements impulsifs et hostiles qui mettent en danger le conducteur et les autres. Ces réactions sont souvent liées à des émotions non gérées comme la colère ou l'impatience.

Malheureusement, la culture routière elle-même peut normaliser ces comportements et renforcer l'idée que la route est un lieu de compétition plutôt que de coopération. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une attitude plus calme et empathique. Les études montrent que les conducteurs les plus âgés et les femmes ont tendance à avoir une conduite plus apaisée, car ils gèrent mieux leur colère.

Adopter des solutions simples pour mieux gérer vos émotions au volant

Des solutions sont heureusement très efficaces, comme par exemple la pleine conscience, qui consiste à rester attentif à ses sensations et à ses émotions dans le moment présent. Si, par exemple, vous sentez la colère monter, prenez quelques respirations profondes pour apaiser cette tension.

De même, bien préparer son trajet en évitant la précipitation permet de réduire le stress lié au retard, tout comme s'assurer du bon état de son véhicule pour éviter des sources d'angoisse inutiles. Enfin, retenez qu'il est important de garder une attitude calme, qui favorise des interactions plus positives avec les autres conducteurs et permet de réduire l'escalade du conflit.

En savoir plus : "Vivre avec ses émotions et celles des autres: Un guide complet pour les identifier, les

apprivoiser et les aimer'", de Didier Hauvette.