Danser avec votre bébé peut stimuler son intelligence émotionnelle

L'ESSENTIEL Un bébé réagit déjà aux sons et à la musique dans le ventre de sa mère.

A partir de 8 mois, l'enfant commence à bouger en fonction des sons qu'il entend.

La danse et la proximité corporelle qu'elle génère permettent au bébé de reconnaître et de gérer ses émotions.

Danser avec son bébé est plus qu'un moment de plaisir partagé. C'est aussi l'occasion de soutenir le développement de ses émotions en l'aidant à mieux les exprimer.

Un langage sensoriel présent dès la naissance

On le sait, le bébé réagit au son et à la musique dès le ventre de sa mère. Vers l'âge de 8 mois, il commence à bouger consciemment au rythme de la musique en agitant les mains, en hochant la tête ou en pliant les genoux par exemple.

Quand vous dansez avec votre bébé, vous lui offrez une expérience sensorielle riche puisqu'il ressent non seulement la musique, mais aussi les mouvements de votre corps, qui lui permettent de se sentir en sécurité.

Cette proximité corporelle et ce partage d'émotions sont essentiels pour qu'il apprenne à reconnaître et gérer ses propres émotions.

Renforcer la confiance grâce à la communication non verbale

En observant les réactions de votre bébé quand vous dansez, vous pouvez ajuster vos gestes pour respecter son rythme et ses envies. Par exemple, s’il s’agite ou se détourne, c’est peut-être le signe qu’il a besoin d’une pause.

Grâce à cette écoute attentive, vous l’aidez à développer la confiance en lui pour exprimer ses émotions, une compétence essentielle de l’intelligence émotionnelle. En retour, il apprend à décoder vos expressions et votre ton, ce qui enrichit encore plus sa compréhension des émotions.

Bouger ensemble pour mieux gérer ses émotions

En bougeant au rythme de la musique, votre bébé découvre son corps et ses sensations. Il apprend à coordonner ses mouvements, son équilibre et contrôle mieux ses gestes. Vous l’incitez ainsi à développer des compétences motrices en lien avec la gestion de ses émotions qui vont l’aider à canaliser son énergie et apaiser son agitation.

En fonction de son âge, vous pouvez par exemple jouer à prendre des postures figées quand la musique s’arrête pour l’aider à être plus patient et en meilleure maîtrise de lui-même.

En savoir plus : "La musique de mes émotions", de Carole Serrat, Laurent Stopnicki et Aki.