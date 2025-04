Les comportements alimentaires peuvent avoir un impact sur le risque d’obésité

L'ESSENTIEL Les comportements alimentaires, comme la mastication ou la vitesse d’absorption, peuvent avoir un impact sur la prise de poids.

Manger en pleine conscience est aussi important pour atteindre la satiété.

Mais l'obésité est complexe, et chaque prise en charge doit être personnalisée.

Le contenu de l’assiette compte tout autant que la manière de la manger. Plusieurs études montrent que la façon de s’alimenter, soit les comportements alimentaires, ont un impact sur le contrôle du poids et sur le risque d’obésité. Un article paru ans la revue Medscape fait le point sur les dernières recherches sur le sujet.

Poids et alimentation : il faut manger plus lentement et mâcher davantage

Au Japon, des chercheurs de l'Université Fujita Health ont récemment montré que l’augmentation du nombre de bouchées et de la mastication permet de rallonger la durée d’un repas, et la probabilité de manger moins. Ils ont aussi observé que l’utilisation d’un métronome avait permis de ralentir le rythme alimentaire. Selon eux, une musique apaisante pourrait ainsi être un outil pour aider à manger plus lentement, réduire la quantité d’aliments consommés et potentiellement prévenir l’obésité. "D'autres études récentes ont confirmé que l'allongement de la durée des repas peut avoir des effets bénéfiques sur le contrôle du poids, souligne Medscape. Par exemple, une étude menée auprès d'adolescents espagnols a montré que ceux dont les repas duraient plus longtemps présentaient un indice de masse corporelle significativement meilleur que ceux dont les repas étaient de durée modérée."

Par ailleurs, le fait de manger lentement et de mâcher correctement les aliments améliore la digestion. "Mâcher soigneusement les aliments permet au système digestif de les traiter plus efficacement, en les décomposant en particules plus fines et en stimulant l'activité des enzymes digestives, explique Dr Amanda Velazquez, directrice du département de médecine de l'obésité au Centre de gestion du poids et de santé métabolique du Cedars-Sinai, à Los Angeles, au média américain. Cela pourrait conduire à une meilleure absorption des nutriments." Cela permet aussi d’arriver plus facilement à satiété, car le cerveau a le temps d’envoyer les différents signaux à l’organisme.

Manger en pleine conscience pour améliorer la satiété

Cette spécialiste rappelle également l’importance de manger en pleine conscience. "Cette méthode consiste essentiellement à manger plus lentement et sans distractions (par exemple, la télévision ou le smartphone), à ​​se concentrer sur le repas et à rester attentif aux signaux de faim et de satiété", précise Medscape. Toutes les stratégies permettant de ralentir le rythme des repas et de la mastication sont bénéfiques en matière d’alimentation. "La satiété étant un mécanisme complexe impliquant la distension gastrique, les hormones intestinales et la transmission de messages au cerveau, tout ce qui peut prolonger la durée des repas pourrait contribuer à compléter ces mécanismes avant de manger au-delà de la satiété", indique Susan Wolver, docteure en médecine, professeure agrégée à la faculté de médecine de l'Université Virginia Commonwealth (VCU), à Medscape. Elle recommande par exemple de prendre le temps de s’asseoir pour manger, de poser sa fourchette entre chaque bouchée et de boire de l’eau pendant le repas.

Obésité : les comportements alimentaires ne font pas tout

Susan Wolver rappelle que le traitement de l’obésité est complexe. Elle conseille d’apprendre à lire les étiquettes pour mieux choisir les aliments, mais surtout de travailler sur la relation à l’alimentation pour cesser de classer les aliments en "bons" ou "mauvais", "car tous les aliments peuvent faire partie d'une alimentation saine". Les restrictions alimentaires extrêmes ne sont pas une solution, rappelle Medscape. "Une prise en charge globale et personnalisée des patients, prenant en compte les complications associées à leur obésité ainsi que les dimensions comportementales et environnementales, est nécessaire", résume l'Inserm.