Des photos prises par smartphone pour détecter l’anémie chez les enfants

Les smartphones pourraient devenir des outils de dépistage. Dans la revue spécialisée Biophotonics Discovery, des chercheurs rwandais expliquent que des photos, prises avec ce type de téléphone, permettent de diagnostiquer l’anémie chez des enfants. Ces scientifiques sont issus de l’Université Purdue, du Centre biomédical du Rwanda et de l’Université du Rwanda.

Des photos en noir et blanc pour repérer l'anémie dans les yeux des enfants

Pour réaliser leurs travaux, ils ont utilisé des smartphones classiques afin de prendre plus de 12.000 photos des yeux de 565 enfants âgés de 5 à 15 ans. Ensuite, ils ont eu recours à une technique d’apprentissage automatique dite radiomique : elle permet d’analyser mathématiquement les motifs et les textures des images médicales. Dans ce cas, elle a été paramétrée pour repérer les caractéristiques de l’anémie. "Contrairement aux outils précédents qui s’appuyaient sur l’analyse des couleurs ou des outils d’imagerie spécifiques, cette méthode ne nécessite pas de données colorimétriques, indique Shaun Hong, auteur principal de cette recherche. Elle utilise des photos en noir et blanc pour examiner les minuscules modifications structurelles des vaisseaux sanguins de l’œil." Il souligne que cette technique est beaucoup plus pratique car elle évite tous les problèmes liés aux conditions d’éclairage ou aux modèles d’appareil photo.

Un smartphone et un logiciel pour détecter l'anémie

Les auteurs concluent que les caractéristiques spatiales et texturales extraites des conjonctives palpébrales et bulbaires, la surface interne de la paupière et le blanc de l’œil, sont "significativement associées" à l’état d’anémie chez les enfants d’âge scolaire, "démontrant leur potentiel en tant que biomarqueurs de l’anémie". Selon eux, cela montre qu’il serait possible de dépister l’anémie avec un simple smartphone et un logiciel basique.

Qu’est-ce que l’anémie ?

Les scientifiques rappellent que cette pathologie, caractérisée par un faible taux d'hémoglobine dans le sang, touche près de 2 milliards de personnes dans le monde. "Parmi elles, les enfants d'âge scolaire des pays à revenu faible ou intermédiaire sont particulièrement vulnérables, poursuivent-ils. Non traitée, l'anémie infantile peut perturber la croissance, l'apprentissage et le développement global." Il est essentiel de la détecter à des stades précoces pour améliorer la prise en charge. "Mais les méthodes de diagnostic standards nécessitent des prélèvements sanguins et du matériel de laboratoire, des ressources souvent indisponibles dans les zones à faible revenu", précisent-ils.

Cette nouvelle méthode de dépistage pourrait offrir une alternative plus accessible et facile à mettre en place. "Cette technologie n'est pas destinée à remplacer les tests traditionnels, mais pourrait aider à prioriser les personnes nécessitant une évaluation et un traitement plus approfondis, complète Young L. Kim de l'Université Purdue. Avec des progrès supplémentaires, la méthode pourrait être intégrée aux outils de santé mobiles afin de favoriser une intervention précoce dans les zones où l'accès aux soins est limité."