Les ondes sonores pour freiner le développement des graisses ?

L'ESSENTIEL La pression acoustique transmise par le son induit des réponses cellulaires.

Les chercheurs japonais ont identifié environ 190 gènes sensibles au son.

Ils ont observé que le son supprimait la différenciation adipocytaire, le processus par lequel les préadipocytes se transforment en cellules adipeuses.

"Les eucaryotes (soit l’ensemble des organismes unicellulaires ou multicellulaire) sont des cellules équipées de multiples systèmes mécanosensoriels et perçoivent une large gamme de stimuli mécaniques provenant de l'environnement. Cependant, les réponses cellulaires à une gamme audible d'ondes acoustiques, qui transmettent des perturbations physiques faibles mais très fréquentes, restent largement inexplorées", ont indiqué des chercheurs de l'université de Kyoto (Japon). Dans le cadre d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Communications Biology, ces derniers ont, dans le prolongement de précédents travaux réalisés en 2018, ainsi voulu examiner l'effet du son sur les activités cellulaires.

190 gènes sensibles au son

Pour mener à bien leur étude, les scientifiques ont conçu un système d'émission sonore directe avec un transducteur de vibrations qui a été fixé à l'envers sur une étagère. À l’aide d'un lecteur audio numérique connecté à un amplificateur, "des ondes acoustiques de fréquence 440 Hz, 14 kHz et un bruit blanc ont été transmis aux cellules myoblastes C2C12 (responsables de la formation des muscles squelettiques dans l'embryon ou lors de la réparation des muscles endommagés) chez de souris à une intensité de 100 Pa", ont-ils précisé. Cela a permis aux chercheurs d'émettre une pression acoustique dans la gamme des sons physiologiques vers les cellules cultivées. Par la suite, l’équipe a utilisé le séquençage de l'ARN, la microscopie et d'autres méthodes.

Après deux et 24 heures d'émission sonore, 42 et 145 gènes différentiellement exprimés, respectivement, ont été identifiés par séquençage de l'ARN. Les facteurs cellulaires et sonores importants pour l'induction des réponses génétiques ont été étudiés plus en détail. Selon les auteurs, "l'activation de la prostaglandine-endoperoxyde synthase 2/cyclooxygénase-2 (Ptgs2/Cox-2), un gène répondant fortement et immédiatement au son, dépend de l'activation de la kinase d'adhésion focale et sert de médiateur aux réponses génétiques déclenchées par le son en activant la synthèse de la prostaglandine E2."

Graisses : ma stimulation acoustique supprime la différenciation adipocytaire

Les cellules adipocytaires, qui contiennent des lipides, ont présenté des réponses sonores élevées et leur différenciation, à savoir le processus par lequel les préadipocytes se transforment en cellules adipeuses, a été significativement supprimée par une stimulation acoustique continue ou périodique. "Le son étant immatériel, la stimulation acoustique est un outil non invasif, sûr et immédiat", a déclaré Masahiro Kumeta, qui a dirigé les travaux. En redéfinissant les ondes acoustiques en tant que stimulateurs cellulaires, ces données ouvrent ainsi la voie à de futures thérapies, notamment dans des domaines, tels que la cicatrisation des plaies ou la santé métabolique.