Voici pourquoi il ne faut pas donner le bain dans un évier

L'ESSENTIEL Une pédiatre déconseille formellement de donner le bain dans un évier.

Cela peut provoquer des infections, à cause des bactéries présentes.

Mais il y a aussi des risques de blessure et de brûlure.

Le bain du bébé, c’est seulement dans la baignoire. C’est le message d’une pédiatre américaine. Dans une vidéo publiée sur TikTok, et vue plus d’un million de fois, le Dr Beachgem10 alerte sur les risques associés à cette pratique.

Salmonelle : le cas d’un bébé infecté à cause d’un bain dans un évier

La spécialiste rappelle que s’il était courant de donner le bain aux enfants dans l’évier de la cuisine il y a quelques décennies, ce n’est pas sans danger. Dans l’hôpital où elle exerce, elle a été récemment confrontée au cas d’un bébé de trois semaines, souffrant de fièvre, d’agitation et de dénutrition. "Chez un nouveau-né, on suspecte immédiatement une infection grave, car leur système immunitaire est encore immature", indique-t-elle dans la vidéo. Différents examens, dont des prélèvements urinaires et sanguins mais aussi de liquide céphalo-rachidien, ont révélé que le bébé souffrait d’une infection par la salmonelle. Cette infection peut être très grave chez le nourrisson, et elle est normalement d’origine alimentaire.

La pédiatre a alors posé différentes questions aux parents : est-ce qu’ils ont des reptiles à la maison ? est-ce que l’enfant a été en contact avec des animaux de ferme ou de zoo ? Les réponses étaient non. Lorsqu’elle leur a demandé où le bébé prenait son bain, ils ont répondu : dans l’évier de la cuisine. Elle les a interrogés pour savoir s’ils y préparaient parfois du poulet, et ils ont confirmé en précisant qu’ils désinfectaient à chaque fois. "Même si les parents ont fait de leur mieux pour nettoyer l’évier avant que le bébé ne s’y baigne, c’est probablement la source d’exposition à la salmonelle", estime-t-elle.

Bain du nourrisson : l’évier peut aussi provoquer des blessures

Elle souligne également que le fait de donner le bain dans un évier peut provoquer des blessures, car les surfaces sont souvent très glissantes. Elle pointe aussi le risque que le bébé se cogne contre le robinet ou une autre partie métallique. "J’ai aussi vu des bébés qui ont ouvert l’eau tout seul, et c’était l’eau chaude, et ils se sont brûlés", alerte-t-elle. Afin d'éviter toute blessure et toute contamination, elle recommande d’utiliser une petite baignoire adaptée aux enfants.

Plus précisément, pour donner le bain en toute sécurité, d’autres consignes doivent être scrupuleusement respectées. "Quel que soit l’endroit où ils prennent leur bain, les bébés ne doivent jamais être laissé seuls, prévient-elle, même pour une seule seconde. Ils ont besoin de votre attention la plus totale." L’Assurance Maladie rappelle que l’eau ne doit pas être au-delà de 37°C et qu’elle ne doit pas dépasser une dizaine de centimètres de hauteur.