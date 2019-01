Santé : attention aux vilains petits canards de nos baignoires

Les canards en plastique sont les compagnons préférés des petits, et même parfois des plus grands dans le bain, et pourtant, ils peuvent être dangereux pour la santé. D’après des chercheurs suisses et américains, ces jouets en plastique peuvent renfermer des millions de bactérie. Dans leur étude, 4 canards analysés sur 5 contenaient des germes potentiellement pathogènes.

Rubber ducks are a popular toys, but despite their pleasant and innocent appearance, researchers from ETH Zurich and the University of Illinois have uncovered a less appealing aspect of these bath-time companions. They are full of bacteria. https://t.co/sAbW2vrrIK pic.twitter.com/etq5R1eqd8 — Micropia (@Micropia) 12 avril 2018

Des canards placés en conditions réelles

L’environnement de nos salles de bains est un cadre idéal pour les bactéries et autres champignons : il fait chaud et humide. En partant de ce constat, des chercheurs de l’Institut de recherche sur l’eau Eawag, de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et de l’Université de l’Illinois ont mené une recherche sur des canards ayant déjà servi. Ils ont collecté la couche de biofilms présente à l’intérieur, et ont, en parallèle, mené des essais sur des canards neufs. Pendant onze semaines, ils ont été placés dans des conditions identiques à celles d’une salle de bain : un groupe a été dans de l’eau propre, l’autre a été plongé dans une eau semblable à celle du bain, avec de la sueur, des restes de savon, des bactéries présentes sur la peau, etc.

Le paradis des bactéries

Les résultats de leur recherche risquent de vous dégoûter. Sur chaque centimètre carré de plastique à l’intérieur d’un canard, ils ont trouvé entre 5 et 75 millions de cellules. 80% des canards renfermaient des gènes potentiellement pathogènes, comme des légionelles. Les scientifiques ont constaté que pour les bactéries et microbes, ces jouets en plastique sont une aubaine. Le caoutchouc qui les compose renferme du carbone organique, qui est une source de nourriture pour les bactéries. Les personnes qui se baignent répartissent dans l’eau des bactéries et des nutriments qui vont accélérer le développement des microbes.

Des bactéries potentiellement dangereuses

Les canards en plastique contaminés peuvent être la cause de problèmes gastro-intestinaux, d’irritations aux yeux ou aux oreilles surtout lorsqu’ils sont utilisés par des jeunes enfants, plus fragiles. Selon les scientifiques, l’utilisation de polymères de meilleure qualité pour fabriquer les canards pourrait permettre de prévenir le développement des bactéries et champignons. Avant d'investir dans des canards de bain, mieux vaut donc y réfléchir à deux fois.