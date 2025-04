Tiques : il faut se méfier de leurs morsures dès le début du printemps

Le programme de recherche participative CiTIQUE qui invite les Français à remonter les morsures de tique, a enregistré 104.000 signalements et reçu plus 60.000 tiques à analyser depuis son lancement en 2017. En se concentrant sur les données recueillies dans le Grand Est, une des régions les plus touchées par ces arachnides acariens, les chercheurs de l’INRAE ont fait une découverte : la population ne se méfie pas assez de ces vecteurs de la maladie de Lyme au tout début de printemps. Ils appellent ainsi à la vigilance, notamment pour les enfants.

Tiques : elles sont retirées tardivement au début du printemps

Les équipes de l’INRAE ont analysé les tiques, envoyées à leur laboratoire, qui ont piqué des humains dans la région Grand Est depuis 2017. Ils ont alors remarqué que les bêtes qui ont mordu chaque année en début de printemps sur la période de mars à mai, sont proportionnellement plus gorgées de sang que celles reçues plus tard dans l’année. "Cela suggère qu’elles ont été retirées plus tardivement après avoir piqué (plus de 24h), ce qui augmente les risques pour la santé des personnes piquées si les tiques étaient porteuses d’un ou plusieurs agents infectieux", explique le communiqué de l’INRAE.

Et pour l’équipe, ces retraits tardifs sont probablement liés à un manque de vigilance et de prévention à cette période. "En effet, on parle peu des tiques avant leur pic d’activité en mai-juin. Ce nouveau résultat plaide pour rappeler l’importance d’adopter des gestes de prévention adaptés dès le début de la période d’activité des tiques, et ce, dès le mois de mars en région Grand Est. Cette recommandation vaut également pour le reste de la France, avec un appel à vigilance encore plus tôt dans des régions plus chaudes", ajoute l’institut.

Morsure de tique : 2 à 3 fois plus de signalements chez les enfants

Les scientifiques ont voulu aussi déterminer si une classe d’âge était plus à risque de morsure de tique. Après la prise en compte des différences démographiques existantes. Ils ont mis en lumière un risque de piqûre plus important chez les enfants, particulièrement ceux de 0 à 5 ans. "Comparativement, on observe deux à trois fois plus de signalements de piqûres chez les enfants que pour la moyenne nationale", précisent-ils. Ils appellent à faire preuve d’une grande vigilance avec les moins de 10 ans.

Soyez notamment préparé lors des balades en forêt. Le rapport montre, en effet, que 49 % des morsures de tique enregistrées entre 2017 et 2024 ont lieu dans les bois. 23 % sont survenues dans des jardins et 4 % à l’intérieur du domicile.

D’après l’analyse de plus de 2.000 tiques piqueuses d’humain en France, 29,9 % d’entre elles étaient porteuses d’un agent potentiellement pathogène et 5 % en avaient au moins deux. De plus, 14,5 % des tiques étaient porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Pour mémoire, il est recommandé de retirer ces arachnides acariens le plus rapidement possible, en utilisant un tire-tique. "Pour enlever la tique, il existe des tire-tiques, de petite taille pour les tiques nymphes et de plus grande taille pour les tiques adultes", précise l’Assurance Maladie.