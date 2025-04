Taper des doigts permet de mieux entendre dans un environnement bruyant

L'ESSENTIEL Le système moteur est aussi impliqué dans notre compréhension de l'information.

Ainsi, le fait de bouger les doigts en rythme peut aider à comprendre des phrases dans des environnements bruyants.

Cette découverte pourrait avoir des implications pour les personnes malentendantes ou pour celles travaillant dans des lieux bruyants.

Et si nos doigts nous aidaient à mieux nous comprendre ? Le fait de les tapoter en rythme améliorerait nos capacités de compréhension dans des environnements bruyants. Des chercheurs de l'Université d’Aix-Marseille l’ont découvert dans des travaux récents, publiés dans Proceedings of the Royal Society B. L’équipe s'est appuyée sur une hypothèse : le système moteur ne contrôle pas seulement le mouvement, il nous permet aussi d’intégrer l’information.

Quel est le rôle du mouvement dans notre compréhension de la parole ?

Pour la vérifier, ils ont recruté des participants pour mener différentes expériences comportementales. Lors de la première, les participants ont tapé des doigts à différentes fréquences avant d'écouter des phrases masquées par un bruit de fond. "Un tapotement à environ 1,8 Hz – la fréquence généralement associée aux mots parlés – a entraîné une compréhension de la parole significativement meilleure qu'un tapotement à des rythmes plus lents (phrastique) ou plus rapides (syllabique)", ont constaté les auteurs.

Pendant la seconde expérience, les scientifiques ont voulu comprendre les différences entre un rythme auto-généré et un rythme dicté par une stimulation extérieure, comme la musique. Ainsi, les participants tapotaient soit sur un rythme externe, soit à leur propre rythme. "Les deux groupes ont eu des améliorations similaires dans la compréhension de la parole, ce qui suggère que le bénéfice provient de l'engagement moteur rythmique lui-même, et non de la synchronisation avec un stimulus externe", estiment les auteurs.

Dans la dernière expérience, les chercheurs ont changé d’approche : ils ont demandé aux participants de vocaliser un mot à voix haute avant d'écouter les mêmes phrases, dans le même environnement bruyant. "Il est intéressant de noter que le simple fait de parler, quel que soit le sens du mot, a également amélioré la compréhension ultérieure de la parole, soulignant ainsi le rôle de l'engagement du système moteur dans la préparation du cerveau aux tâches auditives", conclut l’équipe.

Bruit et compréhension de la parole : taper les doigts en rythme pour aider le cerveau à suivre

Selon eux, ces résultats renforcent l'idée selon laquelle le système moteur joue un rôle fonctionnel dans l'anticipation et l'alignement avec la dynamique de la parole. "En activant rythmiquement les voies motrices, les individus pourraient améliorer la capacité de leur cerveau à suivre les schémas de parole, en particulier dans des environnements sonores concurrents", estiment-ils. Ces conclusions pourraient avoir des implications importantes pour aider les personnes malentendantes, mais aussi pour aider les professionnels travaillant dans des environnements bruyants.