Quels aliments contiennent le plus de vitamine K, bénéfique pour le cerveau ?

L'ESSENTIEL La vitamine K peut avoir des effets protecteurs sur le cerveau.

Une carence est associée à un déclin cognitif, avec des troubles de la mémoire et de l'apprentissage.

La vitamine K est présente dans les légumes à feuilles vertes comme le brocoli ou les épinards mais aussi dans certaines huiles végétales.

L’alimentation a des effets sur notre cerveau. Dans Journal of Nutrition, des scientifiques expliquent qu’une carence en vitamine K peut avoir des effets sur la santé cognitive. De précédentes études ont démontré l’importance de ce nutriment pour la coagulation sanguine et la santé cardiovasculaire. "Des recherches indiquent également que la vitamine K contribue au fonctionnement cérébral et que celui-ci diminue avec le vieillissement, précise Tong Zheng, auteur principal de l'étude et chercheur à l’université Tufts, aux États-Unis. La vitamine K semble avoir un effet protecteur."

Quels sont les effets de la vitamine K sur le cerveau ?

Pour leurs nouveaux travaux, le chercheur et son équipe ont utilisé des souris de laboratoire pour un essai d’une durée de six mois : ils ont nourri une partie des rongeurs avec un régime alimentaire pauvre en vitamine K, tandis que les autres avaient une alimentation normale. Ils se sont intéressés à la ménaquinone-4, une forme de vitamine K présente dans les tissus cérébraux. Les scientifiques ont observé des taux significativement plus faibles de ce nutriment dans le cerveau des souris carencées en vitamine K. "Cette carence est associée à un déclin cognitif notable", préviennent-ils.

Vitamine K : la carence peut déclencher une inflammation neuronale

Lors d’un test, les souris carencées en vitamine K ont montré une capacité réduite à distinguer les objets familiers des nouveaux, "signe évident d'une altération de la mémoire". Un second test a permis de constater que les souris carencées avaient plus de difficultés à apprendre de nouvelles tâches. Dans le tissu cérébral des rongeurs, les chercheurs ont identifié des modifications significatives au niveau de l'hippocampe, une région cérébrale essentielle à l'apprentissage et à la mémoire, et une inflammation des neurones. "Nous avons constaté une augmentation du nombre de microglies activées, les principales cellules immunitaires du cerveau, développe Tong Zheng, auteur principal de l’étude. Si les microglies jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé cérébrale, leur suractivation peut entraîner une inflammation chronique, de plus en plus reconnue comme un facteur clé du déclin cognitif lié à l'âge et des maladies neurodégénératives."

Cerveau : quels aliments contiennent le plus de vitamine K ?

Face à ce résultat, le scientifique précise qu’il ne faut pas "se précipiter pour prendre des suppléments de vitamine K". Le nutriment est présent dans de nombreux aliments, dont la plupart des légumes à feuilles vertes. C'est-à-dire par exemple :

les épinards ;

la salade ;

le brocoli ;

les choux ;

les petits-pois.

On trouve aussi la vitamine K dans certaines huiles végétales comme l’huile d’olive, dans le jaune d’œuf ou dans certains poissons. "Il est primordial d'avoir une alimentation saine, souligne Sarah Booth, co-autrice de l'étude. Il est essentiel de manger des légumes."