Parkinson : une protéine impliquée dans la maladie est aussi responsable du cancer de la peau

L'ESSENTIEL Dans le cas du cancer de la peau, l'alpha-synucléine, une protéine associée à la maladie de Parkinson, fait trop bien son travail, en permettant aux cellules cutanées de proliférer de manière incontrôlée et de devenir cancéreuses.

Lorsque cette dernière atteint un seuil d'abondance, elle ne peut plus remplir sa fonction normale et le neurone meurt, contrairement aux cellules de la peau.

La mise au point de médicaments ciblant l'alpha-synucléine pourrait s'avérer utile pour les deux maladies, selon les auteurs.

"Bien que de nombreuses recherches aient montré un risque accru de mélanome, un cancer de la peau, chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les mécanismes impliqués sont mal compris", ont indiqué des scientifiques de l'Oregon Health & Science University (États-Unis). Dans une étude, ces derniers se sont ainsi penchés sur la question. Plus précisément, ils se sont intéressés à l'expression accrue de l'alpha-synucléine (αSyn), une protéine associée à la neurodégénérescence, dans les cellules de mélanome, qui pourrait jouer un rôle important. En effet, leurs précédents travaux ont révélé que l'alpha-synucléine aidait à remplir une fonction essentielle en réparant les cassures double brin dans l'ADN des cellules cérébrales, appelées neurones. L’équipe pense que cette fonction est cruciale pour prévenir la mort cellulaire, qui se produit lorsque l'alpha-synucléine quitte le noyau de la cellule et forme à la place des amas.

Mélanome : la protéine, liée à la maladie de Parkinson, permet aux cellules de devenir cancéreuses

"Les cellules de la peau croissent, meurent et sont remplacées en permanence. C'est normal. Le problème survient lorsque les cellules qui devraient mourir ne le font pas", a expliqué Vivek Unni, auteur des recherches. Dans le cas du cancer de la peau, l'alpha-synucléine ne semble pas quitter le noyau, augmente et s'agréger dans les neurones. Celle-ci remplit trop bien sa fonction dans le nucléole de chaque cellule de mélanome. "Elle identifie les cassures double brin de l'ADN et recrute ensuite un autre type de protéine, connue sous le nom de 53BP1, pour les réparer. Cela peut conduire à un emballement de la réplication cellulaire - le cancer."

Trop d’alpha-synucléine cause la mort cellulaire

D’après les auteurs, une augmentation similaire de l'alpha-synucléine conduit à la mort cellulaire dans la maladie de Parkinson. "Un neurone doit vivre toute la vie d'une personne", a déclaré Vivek Unn. Dans les neurones, contrairement aux cellules de la peau, une surabondance de la protéine semble la faire sortir du noyau de la cellule pour former des amas dans le cytoplasme entourant le noyau. Ce phénomène entraîne à son tour la mort cellulaire.

À partir de ces résultats, publiés dans la revue Science Advances, les scientifiques suggèrent qu'il pourrait être possible de développer un médicament qui abaisse le niveau d'alpha-synucléine ou module sa fonction pour traiter le mélanome. Actuellement, ils comptent explorer d'autres voies pour stimuler le recrutement de la protéine de liaison 53BP1 afin de remplacer la fonction de l'alpha-synucléine en tant que traitement possible de la maladie de Parkinson.