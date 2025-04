Huit verres d’alcool par semaine : quel impact sur le cerveau ?

L'ESSENTIEL À partir de huit verres d'alcool par semaine, le risque de lésions dans le cerveau est plus élevé.

Ces lésions peuvent entraîner des troubles de la mémoire et un risque d'artériosclérose hyaline, un rétrécissement des vaisseaux sanguins.

Le risque d'enchevêtrement de protéines Tau, associé à la maladie d'Alzheimer, est également plus important.

L’alcool nuit à la santé, et au cerveau en particulier. Dans une étude, parue dans la revue spécialisée Neurology, des scientifiques révèlent que la consommation de huit verres d’alcool, ou plus, par semaine accroît le risque de lésions cérébrales. Appelé artériolosclérose hyaline, ce type de lésions cérébrales est associé à des troubles de la mémoire et de la pensée.

Comment analyser les effets de l’alcool sur le cerveau ?

"La consommation excessive d'alcool est un problème de santé mondial majeur, associé à une augmentation des problèmes de santé et de la mortalité", rappelle l'auteur de l'étude, Alberto Fernando Oliveira Justo, docteur en médecine à l'Université de São Paulo, au Brésil. Avec ses collègues, il a voulu observer les effets de l’alcool sur le cerveau. Pour ce faire, ils ont analysé les cerveaux de 1.781 participants décédés. Les chercheurs ont examiné le tissu cérébral pour détecter d’éventuels signes de lésions cérébrales, notamment des enchevêtrements de protéines tau, associés à la maladie d’Alzheimer, et la présence d’artériolosclérose hyaline. Cette pathologie engendre un rétrécissement des petits vaisseaux sanguins, qui deviennent épais et rigides : cela rend la circulation sanguine plus difficile et peut créer des dommages cérébraux à long terme. En parallèle, les scientifiques brésiliens ont mesuré le poids et la taille du cerveau de chaque participant. Puis, ils ont interrogé les familles pour avoir des informations sur la consommation d’alcool.

Des risques de lésions cérébrales plus importants pour les gros consommateurs d’alcool

Pour l’analyser, ils ont établi qu’un verre correspondait à 14 grammes d’alcool, soit environ 35 cl de bière, 15 cl de vin ou 45 ml d’alcool distillé. Les participants ont été répartis en quatre groupes : ceux ne buvant jamais d'alcool, les buveurs modérés consommant sept verres ou moins par semaine ; les gros buveurs consommant huit verres ou plus par semaine ; et les anciens gros buveurs. Les scientifiques ont adapté leurs résultats afin de prendre en compte les facteurs ayant un impact sur la santé cérébrale, comme l’âge au moment du décès, le tabagisme ou l’activité physique.

"Les gros buveurs présentaient un risque 133 % plus élevé de lésions cérébrales vasculaires que ceux n'ayant jamais bu, 89 % plus élevé pour les anciens gros buveurs et 60 % pour les buveurs modérés", concluent-ils. Les gros buveurs et les anciens gros buveurs avaient également un risque plus élevé de développer des enchevêtrements de protéines tau. Ils ont aussi observé que les gros buveurs décédaient en moyenne 13 ans plus tôt que ceux n'ayant jamais bu.

Une corrélation entre consommation élevée d’alcool et lésions cérébrales

"Nous avons constaté que la consommation excessive d'alcool est directement liée à des lésions cérébrales, ce qui peut avoir des effets à long terme sur la santé cérébrale, pouvant affecter la mémoire et les capacités de réflexion", résume Alberto Fernando Oliveira Justo. Selon lui, ces recherches sont essentielles pour mieux sensibiliser le grand public à la consommation d’alcool. Le scientifique et ses co-auteurs rappellent toutefois que leurs travaux démontrent qu'une association entre la consommation excessive d'alcool et le risque de lésions cérébrales. D’autres études seront nécessaires pour comprendre si l’alcool est la cause de ces lésions.